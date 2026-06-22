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Rabbany Wanadriani
Selasa, 23 Juni 2026 | 01.04 WIB

Usai Makan Langsung Cuci Piring? 7 Kepribadian Ini Biasanya Kamu Miliki

seseorang yang mencuci piring segera setelah makan./Magnific/freepik - Image

seseorang yang mencuci piring segera setelah makan./Magnific/freepik

JawaPos.com - Kebiasaan sehari-hari sering kali dapat mencerminkan karakter seseorang, termasuk hal sederhana seperti mencuci piring setelah makan.

Orang yang terbiasa langsung membersihkan piring dan peralatan makan biasanya memiliki pola pikir serta kebiasaan tertentu yang cukup menarik untuk diperhatikan.

Tindakan kecil ini kerap dikaitkan dengan sifat disiplin, rasa tanggung jawab, dan keinginan untuk menjaga segala sesuatu tetap teratur.

Mengutip Geediting, terdapat tujuh ciri kepribadian yang umum dimiliki oleh orang-orang yang selalu sigap mencuci piring setelah digunakan.

1. Bertanggung jawab

Orang yang mencuci piring segera setelah makan tidak hanya melakukannya demi kebersihan.

Itu adalah cerminan sifat kepribadian yang lebih dalam yakni tanggung jawab.

Mereka tidak membiarkan orang lain mengacaukan pekerjaannya dan tidak menunda-nunda tugas.

2. Penghargaan atas ketertiban

Piring-piring melambangkan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Membiarkannya tidak dicuci sama saja dengan membiarkan tugas-tugas tidak selesai.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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