Modal Rp 2.000 Bisa Makan Kenyang? Rekomendasi Angkringan Paling Hits di Kota Surabaya

JawaPos.com - Angkringan menjadi salah satu tempat nongkrong yang tidak pernah kalah pamornya.

Selain menawarkan suasana santai dan akrab, angkringan juga menjual menu beragam dengan harga yang ramah di kantong.

Saat anda ingin mencari menu makanan enak dan beragam, mulai dari nasi kucing, sate-satean, aneka bakaran, bakmi, nasi goreng mawut, sampai minuman kopi-kopian, dan wedangan.

Nongkrong di angkringan juga seru karena menghadirkan suasana hangat dari penjual dan pelanggan.

Salah satu kota yang terdapat banyak angkringan dan selalu ramai adalah Surabaya. Berikut deretan angkringan paling hits di kota Pahlawan menurut kanal YouTube @informania.

Angkringan Mak Joss

Angkringan mak joss yang berlokasi di Jl.Bendul Merisi No.38 Jagir, Wonokromo ini memiliki suasana Jawa yang khas. Setiap hari angkringan mak joss selalu memutar musik-musik Jawa dengan nuansa budaya yang kental. Buka pukul 11.00-23.00 WIB,

Angkringan Mak Joss menawarkan menu hidangan berupa nasi kucing, sate-satean, baceman, tengkleng, wedang uwuh, mie rebus, bakmi goreng, nasi goreng mawut, mie ayam, cap cay, dan kopi-kopian.

Beragam pilihan menu di angkringan ini dapat dinikmati dengan harga ramah di kantong, yakni berkisar mulai dari Rp 5.000-Rp 30.000 saja.

Angkringan Mbah Cokro

Angkringan Mbah Cokro bertempat di Jl.Raya Prapen No.22, Tenggilis Mejoyo. Angkringan ini adalah tempat nongkrongnya anak muda di Surabaya.