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Irfan Ferdiansyah
Kamis, 11 Juni 2026 | 05.05 WIB

Orang Langsung Mencuci Piring Setelah Makan Sering Kali Memiliki 8 Kekuatan Tersembunyi Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mencuci piring segera setelah makan./Magnific/freepik - Image

seseorang yang mencuci piring segera setelah makan./Magnific/freepik

JawaPos.com - Bagi sebagian orang, mencuci piring segera setelah selesai makan mungkin terlihat sebagai kebiasaan sederhana.

Namun, dari sudut pandang psikologi, tindakan kecil ini dapat mencerminkan sejumlah karakter positif yang berpengaruh terhadap kualitas hidup seseorang.

Meskipun kebiasaan ini tidak bisa dijadikan ukuran mutlak untuk menilai kepribadian seseorang, berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa rutinitas sehari-hari sering kali menggambarkan cara seseorang berpikir, mengelola emosi, serta menghadapi tanggung jawab.

Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (10/6), terdapat delapan kekuatan tersembunyi yang sering dimiliki oleh orang yang terbiasa mencuci piring segera setelah makan.

1. Memiliki Tingkat Disiplin yang Tinggi

Disiplin tidak selalu terlihat dari pencapaian besar atau jadwal yang ketat. Justru, disiplin sering kali tercermin dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten.

Orang yang langsung membersihkan peralatan makan cenderung tidak suka menunda pekerjaan. Mereka memahami bahwa tugas kecil yang diselesaikan sekarang akan mencegah munculnya pekerjaan yang lebih besar di kemudian hari.

Sikap seperti ini sering membantu mereka lebih teratur dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari pekerjaan, pendidikan, hingga urusan rumah tangga.

2. Pandai Mengelola Stres

Tumpukan piring kotor bisa menjadi sumber tekanan tersendiri bagi sebagian orang. Karena itu, orang yang segera mencuci piring biasanya lebih memilih menyelesaikan masalah kecil sebelum berkembang menjadi beban mental yang lebih besar.

Editor: Hanny Suwindari
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