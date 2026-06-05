Makan Enak Mulai Rp5 Ribuan: Ini 6 Wisata Kuliner Murah di Jogja yang Ramah di Kantong dan Cocok untuk Budget Hemat

JawaPos.com - Yogyakarta dikenal sebagai salah satu kota dengan biaya hidup yang relatif terjangkau. Tak heran jika kota pelajar ini menjadi surga bagi mahasiswa, perantau, hingga pekerja dengan gaji setara UMR.
Selain biaya hidup yang murah, Jogja juga menawarkan beragam pilihan kuliner lezat dengan harga yang sangat bersahabat.
Jika sedang berburu makanan enak tanpa menguras dompet, berikut beberapa rekomendasi wisata kuliner murah di Jogja seperti dilansir dari laman Traveloka dan Instagram @njajan_dijogja.
1. Mie Ayam Bu Tumini
Bagi pencinta mi ayam, Mie Ayam Bu Tumini menjadi salah satu destinasi kuliner yang tidak boleh dilewatkan.
Warung yang telah berdiri sejak tahun 1990 ini terkenal dengan mi buatan sendiri yang memiliki tekstur kenyal dan rasa autentik.
Keistimewaan lainnya terletak pada kuah yang kental dan gurih karena berpadu dengan bumbu ayam yang meresap sempurna.
Tersedia berbagai pilihan menu seperti mi ayam biasa, mi ayam ceker, mi ayam jumbo, hingga tambahan ekstra ayam.
Berlokasi di Jalan Imogiri Timur No. 187, Umbulharjo, satu porsi mi ayam dapat dinikmati mulai dari Rp8.000 saja.
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