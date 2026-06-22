5 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Terlahir sebagai Anak Tunggal, Apa Saja?

JawaPos.com - Cara seseorang dibesarkan di masa kecil dapat memengaruhi kebiasaan dan perilakunya saat dewasa. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang tumbuh sebagai anak tunggal.

Dalam kajian psikologi, individu tanpa saudara kandung sering kali menunjukkan pola perilaku yang berbeda dibandingkan mereka yang tumbuh dengan saudara.

Menurut Geediting, ada beberapa kebiasaan atau ciri khas yang umum terlihat pada orang yang dibesarkan sebagai anak tunggal berdasarkan temuan psikologi.

1. Mandiri

Psikologi menunjukkan bahwa individu yang tumbuh tanpa saudara kandung sering kali mengembangkan rasa kemandirian yang kuat.

Bukan karena ingin sendiri, melainkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencari tahu sendiri.

Ini bukan berarti mereka penyendiri atau antisosial. Melainkan, kemampuan menangani segala sesuatunya sendiri, bahkan dalam situasi yang sulit.

2. Perfeksionisme

Menurut penelitian, anak tunggal cenderung menunjukkan perilaku perfeksionis.