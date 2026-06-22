5 Perilaku Ini Dimiliki oleh Orang yang Terlahir sebagai Anak Tunggal, Apa Saja?

Ilustrasi anak tunggal.(Pexels.com/ArinaKrasnikova)
JawaPos.com - Cara seseorang dibesarkan di masa kecil dapat memengaruhi kebiasaan dan perilakunya saat dewasa. Hal ini juga berlaku bagi mereka yang tumbuh sebagai anak tunggal.
Dalam kajian psikologi, individu tanpa saudara kandung sering kali menunjukkan pola perilaku yang berbeda dibandingkan mereka yang tumbuh dengan saudara.
Menurut Geediting, ada beberapa kebiasaan atau ciri khas yang umum terlihat pada orang yang dibesarkan sebagai anak tunggal berdasarkan temuan psikologi.
Baca Juga:Sering Diam Sendiri, 8 Ciri Ini Dimiliki Orang Introvert yang Memiliki Kepercayaan Diri Tinggi
1. Mandiri
Psikologi menunjukkan bahwa individu yang tumbuh tanpa saudara kandung sering kali mengembangkan rasa kemandirian yang kuat.
Bukan karena ingin sendiri, melainkan memiliki lebih banyak kesempatan untuk mencari tahu sendiri.
Ini bukan berarti mereka penyendiri atau antisosial. Melainkan, kemampuan menangani segala sesuatunya sendiri, bahkan dalam situasi yang sulit.
2. Perfeksionisme
Menurut penelitian, anak tunggal cenderung menunjukkan perilaku perfeksionis.
Hal ini bisa disebabkan oleh meningkatnya perhatian dan ekspektasi tinggi yang sering diberikan orang tua kepada mereka.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana