10 Hal yang Tidak Boleh Dilakukan saat Pemadaman Listrik, Freezer Kosong Justru Bisa Merusak Kulkas Kesayangan Anda!

JawaPos.com - Pemadaman listrik yang terjadi menjadi PR bersama terutama bagi banyak orang yang ingin melanjutkan aktivitas seperti biasa.

Beberapa aktivitas yang dilakukan saat listrik padam, justru dapat menimbulkan risiko dan kerugian bagi diri sendiri. Hal-hal yang seharusnya dihindari saat lampu padam bisa menjadi bumerang jika terus dilakukan tanpa informasi yang tepat.

Kebiasaan ini dapat kita rubah bersama agar dapat meminimalkan risiko dan menghindari berbagai macam kerugian.

Melansir dari laman interjaya.com dan aquaelektronik.com pada Minggu (21/6), berikut 10 hal yang tidak boleh dilakukan saat pemadaman listrik bergilir.

Baca Juga:PLN Tegaskan Tidak Ada Lagi Pemadaman Listrik di Sumatera

1. Membiarkan Peralatan Elektronik yang Masih Terpasang

Saat jadwal pemadaman listrik bergilir sudah dijadwalkan, sebaiknya Anda mencabut perangkat elektronik dari sumbernya. Cara ini dilakukan untuk dapat membantu mengurangi risiko kerusakan akibat lonjakan tegangan saat aliran listrik kembali normal. Lonjakan listrik dapat merusak perangkat elektronik bahkan dalam kasus tertentu, memicu korsleting yang berpotensi menyebabkan kebakaran.

2. Membiarkan Freezer Kosong

Membiarkan freezer kosong saat pemadaman listrik justru dapat menyebabkan konsleting. Freezer yang telah terisi makanan atau minuman cenderung mempertahankan suhu lebih baik, daripada freezer kosong. Bahan makanan dan minuman otomatis dapat terjaga kualitasnya dan tidak mudah rusak selama listrik padam. Pastikan pintu kulkas Anda tetap tertutup saat pemadaman listrik terjadi.

3. Menyalakan Lilin Sembarangan