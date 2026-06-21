Jika Anda Melakukan 10 Hal Ini secara Konsisten, Anda Akan Lebih Sukses daripada 95 Persen Pria Menurut Psikologi

JawaPos.com - Kesuksesan sering kali dianggap sebagai hasil dari bakat luar biasa, keberuntungan, atau koneksi yang tepat. Namun, penelitian psikologi dan ilmu perilaku menunjukkan sesuatu yang jauh lebih sederhana: orang yang mencapai hasil besar biasanya bukan mereka yang selalu termotivasi, melainkan mereka yang memiliki kebiasaan yang konsisten.

Dalam dunia yang penuh gangguan, kemampuan untuk melakukan hal-hal sederhana secara terus-menerus justru menjadi keunggulan yang langka. Jika Anda mampu mempertahankan beberapa kebiasaan berikut dalam jangka panjang, peluang Anda untuk unggul dibandingkan sebagian besar pria lainnya akan meningkat secara signifikan.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat 10 hal yang jika dilakukan secara konsisten, dapat membawa Anda menuju kehidupan yang lebih sukses menurut prinsip-prinsip psikologi.

1. Menepati Janji pada Diri Sendiri

Banyak orang menjaga komitmen kepada orang lain, tetapi sering mengkhianati janji mereka sendiri.

Mereka berkata akan mulai berolahraga, membaca buku, atau mengurangi kebiasaan buruk, tetapi selalu menundanya. Dalam psikologi, kemampuan untuk menjaga komitmen pribadi membangun rasa percaya diri yang sehat dan meningkatkan self-efficacy, keyakinan bahwa Anda mampu mencapai tujuan yang Anda tetapkan.

Kesuksesan tidak dimulai dari pencapaian besar, tetapi dari kemampuan berkata, "Saya akan melakukannya," lalu benar-benar melakukannya.

2. Disiplin Bahkan saat Tidak Bersemangat

Motivasi bersifat sementara. Ada hari-hari ketika Anda merasa penuh energi, tetapi ada juga hari ketika Anda tidak ingin melakukan apa pun.