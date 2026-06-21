Menurut Psikologi, Orang yang Menjadi Kaya di Usia Lanjut Biasanya Mengikuti 7 Kebiasaan Tenang Ini

Ilustrasi seseorang yang menjadi kaya di usia lanjut (Magnific/Pressfoto)
JawaPos.com - Di dunia yang serba cepat, banyak orang menganggap kekayaan harus datang sedini mungkin. Media sosial dipenuhi kisah sukses para miliarder muda, membuat seolah-olah kesuksesan finansial memiliki batas usia. Padahal, kenyataannya sangat berbeda.
Banyak orang justru mencapai stabilitas dan kekayaan yang sesungguhnya di usia 50, 60, bahkan setelah pensiun. Mereka tidak selalu memiliki bakat luar biasa atau keberuntungan besar. Menurut berbagai penelitian psikologi perilaku dan keuangan, orang-orang ini sering kali memiliki seperangkat kebiasaan yang tampak sederhana dan tenang, kebiasaan yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat tujuh kebiasaan tenang yang sering dimiliki oleh mereka yang akhirnya menjadi kaya di usia lanjut.
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1. Mereka tidak terburu-buru mengejar hasil instan
Psikologi mengenal konsep delayed gratification atau kemampuan menunda kesenangan sesaat demi keuntungan yang lebih besar di masa depan. Kemampuan ini terbukti memiliki hubungan kuat dengan keberhasilan jangka panjang.
Orang yang menjadi kaya di usia lanjut biasanya tidak terobsesi untuk "cepat kaya". Mereka memahami bahwa membangun aset membutuhkan waktu.
Alih-alih mencari jalan pintas, mereka lebih memilih:
Menabung secara konsisten.
Berinvestasi secara bertahap.
Mengembangkan keterampilan selama bertahun-tahun.
Membangun reputasi yang baik.
Mereka tidak panik ketika hasil belum terlihat karena mereka berpikir dalam hitungan dekade, bukan minggu.
2. Mereka hidup di bawah kemampuan mereka
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