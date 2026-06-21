Menurut Psikologi, 8 Hal Tak Terduga Ini Terjadi saat Anda Berhenti Menggunakan Media Sosial Selama Setahun

JawaPos.com - Di era ketika notifikasi datang tanpa henti dan kehidupan orang lain selalu berada dalam genggaman, media sosial telah menjadi bagian yang hampir tak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari. Banyak orang memulai hari dengan membuka Instagram, Facebook, TikTok, atau X, bahkan sebelum benar-benar bangun dari tempat tidur. Namun, bagaimana jika semua itu dihentikan selama satu tahun penuh?

Bagi sebagian orang, gagasan tersebut terdengar ekstrem. Namun, semakin banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa membatasi penggunaan media sosial dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar mengurangi waktu layar. Yang menarik, perubahan yang terjadi sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi awal.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat delapan hal tak terduga yang bisa terjadi ketika seseorang berhenti menggunakan media sosial selama setahun.

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1. Pikiran Menjadi Jauh Lebih Tenang

Pada minggu-minggu pertama, banyak orang justru merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka terbiasa memeriksa ponsel setiap beberapa menit tanpa sadar. Namun, setelah beberapa waktu, kebiasaan itu mulai memudar.

Psikolog menjelaskan bahwa media sosial terus-menerus memberikan rangsangan kecil yang membuat otak selalu berada dalam keadaan siaga. Ketika rangsangan tersebut berkurang, pikiran menjadi lebih tenang dan tingkat stres pun menurun.

Tidak lagi ada dorongan untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan orang lain setiap saat. Kehidupan terasa lebih lambat, tetapi juga lebih damai.

2. Produktivitas Meningkat Tanpa Disadari

Banyak orang berpikir mereka hanya menghabiskan 10 atau 15 menit di media sosial. Kenyataannya, waktu yang terpotong sedikit demi sedikit sepanjang hari dapat mencapai beberapa jam.