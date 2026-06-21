Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Senin, 22 Juni 2026 | 07.18 WIB

Menurut Psikologi, 8 Hal Tak Terduga Ini Terjadi saat Anda Berhenti Menggunakan Media Sosial Selama Setahun

Ilustrasi seseorang yang berhenti menggunakan media sosial (Magnific/Primagefactory) - Image

Ilustrasi seseorang yang berhenti menggunakan media sosial (Magnific/Primagefactory)

JawaPos.com - Di era ketika notifikasi datang tanpa henti dan kehidupan orang lain selalu berada dalam genggaman, media sosial telah menjadi bagian yang hampir tak terpisahkan dari rutinitas sehari-hari. Banyak orang memulai hari dengan membuka Instagram, Facebook, TikTok, atau X, bahkan sebelum benar-benar bangun dari tempat tidur. Namun, bagaimana jika semua itu dihentikan selama satu tahun penuh?

Bagi sebagian orang, gagasan tersebut terdengar ekstrem. Namun, semakin banyak penelitian psikologi menunjukkan bahwa membatasi penggunaan media sosial dapat memberikan dampak yang jauh lebih besar daripada sekadar mengurangi waktu layar. Yang menarik, perubahan yang terjadi sering kali tidak sesuai dengan ekspektasi awal.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat delapan hal tak terduga yang bisa terjadi ketika seseorang berhenti menggunakan media sosial selama setahun.

1. Pikiran Menjadi Jauh Lebih Tenang

Pada minggu-minggu pertama, banyak orang justru merasa ada sesuatu yang hilang. Mereka terbiasa memeriksa ponsel setiap beberapa menit tanpa sadar. Namun, setelah beberapa waktu, kebiasaan itu mulai memudar.

Psikolog menjelaskan bahwa media sosial terus-menerus memberikan rangsangan kecil yang membuat otak selalu berada dalam keadaan siaga. Ketika rangsangan tersebut berkurang, pikiran menjadi lebih tenang dan tingkat stres pun menurun.

Tidak lagi ada dorongan untuk mengetahui apa yang sedang dilakukan orang lain setiap saat. Kehidupan terasa lebih lambat, tetapi juga lebih damai.

2. Produktivitas Meningkat Tanpa Disadari

Banyak orang berpikir mereka hanya menghabiskan 10 atau 15 menit di media sosial. Kenyataannya, waktu yang terpotong sedikit demi sedikit sepanjang hari dapat mencapai beberapa jam.

Setelah berhenti menggunakan media sosial, waktu tersebut tiba-tiba tersedia untuk hal-hal lain:

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Jika Anda Selalu Mengaktifkan Mode Senyap di Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 5 Karakteristik Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Selalu Mengaktifkan Mode Senyap di Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 5 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

Senin, 22 Juni 2026 | 06.20 WIB

8 Hal yang Tidak Pernah Dilakukan oleh Orang yang Tangguh secara Mental, Bahkan ketika Hidup Menjadi Sangat Sulit Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Hal yang Tidak Pernah Dilakukan oleh Orang yang Tangguh secara Mental, Bahkan ketika Hidup Menjadi Sangat Sulit Menurut Psikologi

Senin, 22 Juni 2026 | 06.11 WIB

Jika Anda Diajarkan 5 Hal Ini saat Tumbuh Dewasa, Orang Tua Anda Lebih Cerdas daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Diajarkan 5 Hal Ini saat Tumbuh Dewasa, Orang Tua Anda Lebih Cerdas daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

Senin, 22 Juni 2026 | 05.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites - Image
1

Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites

2

Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga

3

Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar

4

Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks

5

Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E

6

Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli

7

Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan

8

Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar

9

Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!

10

Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore