Jika Anda Selalu Mengaktifkan Mode Senyap di Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 5 Karakteristik Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital saat ini, ponsel telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Notifikasi pesan, panggilan telepon, email, hingga berbagai aplikasi media sosial terus berlomba-lomba menarik perhatian kita. Namun, tidak semua orang nyaman dengan bunyi notifikasi yang terus-menerus terdengar. Sebagian orang lebih memilih untuk mengaktifkan mode senyap hampir sepanjang waktu.

Sekilas, kebiasaan ini mungkin terlihat sepele. Akan tetapi, para psikolog menilai bahwa pilihan seseorang dalam mengelola notifikasi ponselnya dapat mencerminkan beberapa karakteristik kepribadian tertentu. Tentu saja, ini bukan aturan mutlak, melainkan kecenderungan yang ditemukan dalam berbagai studi mengenai perilaku manusia dan penggunaan teknologi.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat lima karakteristik yang sering dimiliki oleh orang-orang yang selalu mengaktifkan mode senyap di ponsel mereka.

1. Menghargai Ketenangan dan Ruang Pribadi

Orang yang terbiasa menggunakan mode senyap umumnya sangat menghargai ketenangan. Mereka tidak ingin setiap bunyi notifikasi mengganggu konsentrasi atau momen-momen pribadi yang sedang mereka nikmati.

Menurut psikologi, individu seperti ini cenderung memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap ruang pribadi. Mereka merasa lebih nyaman ketika dapat mengendalikan kapan harus merespons pesan atau panggilan, daripada terus-menerus bereaksi terhadap setiap suara yang muncul dari ponsel.

Ketenangan bagi mereka bukan sekadar kenyamanan, melainkan cara untuk menjaga keseimbangan emosional dan mental.

2. Memiliki Tingkat Fokus yang Tinggi

Suara notifikasi yang muncul setiap beberapa menit dapat memecah konsentrasi dan mengurangi produktivitas. Karena itu, orang yang membiasakan ponselnya berada dalam mode senyap biasanya memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya fokus.