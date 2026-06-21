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Irfan Ferdiansyah
Senin, 22 Juni 2026 | 06.11 WIB

8 Hal yang Tidak Pernah Dilakukan oleh Orang yang Tangguh secara Mental, Bahkan ketika Hidup Menjadi Sangat Sulit Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tangguh secara mental (Magnific/Idhamdjuanda) - Image

Ilustrasi seseorang yang tangguh secara mental (Magnific/Idhamdjuanda)

JawaPos.com - Ketangguhan mental bukan berarti seseorang tidak pernah sedih, kecewa, atau mengalami kegagalan. Dalam psikologi, ketangguhan mental justru berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk tetap berpikir jernih, mengelola emosi, dan terus bergerak maju meskipun menghadapi tekanan yang berat.

Orang yang tangguh secara mental tidak selalu memiliki hidup yang mudah. Mereka juga menghadapi masalah keuangan, kehilangan, tekanan pekerjaan, hingga konflik dalam hubungan. Perbedaannya terletak pada cara mereka merespons situasi tersebut.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat delapan hal yang hampir tidak pernah dilakukan oleh orang yang tangguh secara mental, bahkan ketika hidup terasa sangat sulit.

1. Mereka Tidak Menghabiskan Energi untuk Mengasihani Diri Sendiri

Saat menghadapi kegagalan atau situasi yang tidak adil, orang yang tangguh secara mental tidak terjebak dalam pola pikir sebagai korban. Mereka mengakui bahwa keadaan memang sulit, tetapi tidak membiarkan rasa kasihan terhadap diri sendiri menguasai hidup mereka.

Psikologi menunjukkan bahwa terlalu fokus pada penderitaan dapat memperkuat perasaan tidak berdaya dan meningkatkan stres. Sebaliknya, orang yang kuat secara mental lebih memilih memusatkan perhatian pada hal-hal yang masih bisa mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan.

Mereka mungkin merasa sedih, tetapi tidak membiarkan kesedihan itu menghalangi langkah berikutnya.

2. Mereka Tidak Menyerahkan Kendali Hidup kepada Orang Lain

Orang yang tangguh memahami bahwa mereka tidak dapat mengendalikan semua keadaan, tetapi mereka bisa mengendalikan respons terhadap keadaan tersebut.

Mereka tidak membiarkan kritik, penolakan, atau komentar negatif dari orang lain menentukan harga diri mereka. Mereka juga tidak menggantungkan kebahagiaan sepenuhnya pada pengakuan atau persetujuan orang lain.

Editor: Candra Mega Sari
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