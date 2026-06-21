Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat di Masa Dewasa Sering Kali Menunjukkan 7 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang tidak memiliki teman dekat (Magnific/Pressfoto)
JawaPos.com - Memiliki banyak kenalan tidak selalu berarti seseorang memiliki teman dekat. Sebaliknya, ada pula orang yang menjalani masa dewasa tanpa memiliki sahabat atau lingkaran pertemanan yang benar-benar akrab. Kondisi ini tidak selalu menunjukkan adanya masalah, tetapi psikologi menunjukkan bahwa pengalaman sosial seseorang dapat memengaruhi cara mereka berpikir, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan orang lain.
Menariknya, beberapa perilaku tertentu sering muncul secara tidak disadari pada orang dewasa yang tidak memiliki teman dekat. Kebiasaan-kebiasaan ini berkembang seiring waktu sebagai bentuk adaptasi terhadap kesendirian atau pengalaman sosial di masa lalu.
Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat tujuh perilaku yang kerap ditemukan menurut sudut pandang psikologi.
Baca Juga:Jika Anda Selalu Mengaktifkan Mode Senyap di Ponsel, Anda Mungkin Memiliki 5 Karakteristik Ini Menurut Psikologi
1. Terlalu Mandiri dan Sulit Meminta Bantuan
Orang yang terbiasa menjalani segala sesuatu sendirian sering mengembangkan tingkat kemandirian yang sangat tinggi. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain.
Sekilas, hal ini terlihat sebagai kualitas positif. Namun, dalam beberapa kasus, mereka menjadi sulit meminta bantuan, bahkan ketika benar-benar membutuhkannya. Mereka merasa lebih nyaman memikul semuanya sendiri daripada harus bergantung pada orang lain.
Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai bentuk mekanisme perlindungan yang muncul setelah seseorang terbiasa tidak memiliki tempat berbagi secara emosional.
2. Menyimpan Perasaan Sendiri
Tidak memiliki teman dekat membuat seseorang kehilangan ruang untuk mencurahkan isi hati. Akibatnya, mereka terbiasa menyimpan emosi, kekhawatiran, maupun kebahagiaan untuk diri sendiri.
Mereka jarang membicarakan masalah pribadi dan lebih memilih memproses semuanya dalam diam. Lama-kelamaan, kebiasaan ini membuat mereka tampak tertutup, padahal sebenarnya mereka hanya tidak terbiasa membuka diri.
Prediksi Skor Selandia Baru vs Mesir di Piala Dunia 2026: Mohamed Salah Jadi Tumpuan Libas All Whites
Kapolri Kenang Warisan Bung Karno, Tegaskan Semangat Pemimpin Bangsa Harus Terus Dijaga
Prediksi Skor Ekuador vs Curacao di Piala Dunia 2026: La Tri Wajib Menang demi Lolos ke Babak 32 Besar
Prediksi Skor Uruguay vs Tanjung Verde di Piala Dunia 2026: Kecerdikan Marcelo Bielsa Hadapi Blue Sharks
Prediksi Skor Jerman vs Pantai Gading di Piala Dunia 2026: Ujian Sesungguhnya Die Mannschaft di Grup E
Prediksi Skor Belgia vs Iran di Piala Dunia 2026: Kevin de Bruyne Jadi Pembeda Ladeni Perlawanan Team Melli
Gabriel Budi Blak-blakan, Agen Pemain Persebaya Surabaya Ungkap Sosok Paling Berkesan
Prediksi Skor Spanyol vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: La Roja Wajib Menang Demi Lolos ke 32 Besar
Prediksi Susunan Pemain Timnas Jepang vs Tunisia: Hiroki Ito Sudah Kantongi Kekuatan Lawan!
Prediksi Susunan Pemain Timnas Ekuador vs Curacao: Alan Franco Sudah Lupakan Kekalahan di Laga Perdana