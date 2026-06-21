Orang yang Tidak Memiliki Teman Dekat di Masa Dewasa Sering Kali Menunjukkan 7 Perilaku Ini Tanpa Menyadarinya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Memiliki banyak kenalan tidak selalu berarti seseorang memiliki teman dekat. Sebaliknya, ada pula orang yang menjalani masa dewasa tanpa memiliki sahabat atau lingkaran pertemanan yang benar-benar akrab. Kondisi ini tidak selalu menunjukkan adanya masalah, tetapi psikologi menunjukkan bahwa pengalaman sosial seseorang dapat memengaruhi cara mereka berpikir, berinteraksi, dan membangun hubungan dengan orang lain.

Menariknya, beberapa perilaku tertentu sering muncul secara tidak disadari pada orang dewasa yang tidak memiliki teman dekat. Kebiasaan-kebiasaan ini berkembang seiring waktu sebagai bentuk adaptasi terhadap kesendirian atau pengalaman sosial di masa lalu.

Dilansir dari Expert Editor pada Sabtu (20/6), terdapat tujuh perilaku yang kerap ditemukan menurut sudut pandang psikologi.

1. Terlalu Mandiri dan Sulit Meminta Bantuan

Orang yang terbiasa menjalani segala sesuatu sendirian sering mengembangkan tingkat kemandirian yang sangat tinggi. Mereka terbiasa menyelesaikan masalah tanpa melibatkan orang lain.

Sekilas, hal ini terlihat sebagai kualitas positif. Namun, dalam beberapa kasus, mereka menjadi sulit meminta bantuan, bahkan ketika benar-benar membutuhkannya. Mereka merasa lebih nyaman memikul semuanya sendiri daripada harus bergantung pada orang lain.

Psikologi menyebut kecenderungan ini sebagai bentuk mekanisme perlindungan yang muncul setelah seseorang terbiasa tidak memiliki tempat berbagi secara emosional.

2. Menyimpan Perasaan Sendiri

Tidak memiliki teman dekat membuat seseorang kehilangan ruang untuk mencurahkan isi hati. Akibatnya, mereka terbiasa menyimpan emosi, kekhawatiran, maupun kebahagiaan untuk diri sendiri.