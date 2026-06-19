10 Kebiasaan 'Sopan' Ketinggalan Zaman yang Justru Membuat Anda Terlihat Tidak Percaya Diri Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang terlihat tidak percaya diri (Magnific/Freepik)
JawaPos.com - Kesopanan selalu dianggap sebagai kualitas yang baik. Menghormati orang lain, menjaga perasaan sesama, dan bersikap ramah merupakan bagian penting dari kehidupan sosial yang sehat. Namun, tidak semua bentuk kesopanan membawa dampak positif. Beberapa kebiasaan yang dulu dianggap sebagai tanda keramahan atau tata krama justru dapat membuat seseorang terlihat kurang percaya diri dan terlalu mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri.
Psikologi modern menunjukkan bahwa rasa hormat tidak sama dengan mengorbankan kebutuhan pribadi. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang sehat mampu bersikap baik tanpa harus mengecilkan diri sendiri.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat sepuluh kebiasaan "sopan" yang sudah mulai ketinggalan zaman dan justru dapat memberikan kesan bahwa Anda tidak yakin pada diri sendiri.
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1. Terlalu Sering Meminta Maaf untuk Hal-Hal Kecil
Banyak orang terbiasa mengucapkan "maaf" bahkan ketika mereka tidak melakukan kesalahan. Misalnya, meminta maaf saat ingin bertanya, menyela percakapan yang memang diperlukan, atau meminta bantuan yang wajar.
Menurut psikologi, kebiasaan ini dapat menunjukkan bahwa seseorang merasa keberadaannya merepotkan orang lain. Padahal, mengganti kata "maaf mengganggu" dengan "terima kasih sudah meluangkan waktu" memberikan kesan yang lebih positif dan percaya diri.
2. Selalu Mengiyakan Permintaan Orang Lain
Mengatakan "iya" pada semua permintaan sering dianggap sebagai bentuk keramahan. Namun, kebiasaan ini dapat membuat orang lain melihat Anda sebagai seseorang yang sulit menetapkan batasan.
Psikolog menilai kemampuan mengatakan "tidak" secara sopan merupakan tanda harga diri yang sehat. Menolak bukan berarti tidak peduli, melainkan memahami kapasitas diri dan menghargai waktu yang dimiliki.
3. Merendahkan Prestasi Diri Sendiri
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