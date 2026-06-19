Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Sabtu, 20 Juni 2026 | 01.02 WIB

10 Kebiasaan 'Sopan' Ketinggalan Zaman yang Justru Membuat Anda Terlihat Tidak Percaya Diri Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang terlihat tidak percaya diri (Magnific/Freepik) - Image

Ilustrasi seseorang yang terlihat tidak percaya diri (Magnific/Freepik)

JawaPos.com - Kesopanan selalu dianggap sebagai kualitas yang baik. Menghormati orang lain, menjaga perasaan sesama, dan bersikap ramah merupakan bagian penting dari kehidupan sosial yang sehat. Namun, tidak semua bentuk kesopanan membawa dampak positif. Beberapa kebiasaan yang dulu dianggap sebagai tanda keramahan atau tata krama justru dapat membuat seseorang terlihat kurang percaya diri dan terlalu mengutamakan orang lain dibanding dirinya sendiri.

Psikologi modern menunjukkan bahwa rasa hormat tidak sama dengan mengorbankan kebutuhan pribadi. Orang yang memiliki kepercayaan diri yang sehat mampu bersikap baik tanpa harus mengecilkan diri sendiri.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (18/6), terdapat sepuluh kebiasaan "sopan" yang sudah mulai ketinggalan zaman dan justru dapat memberikan kesan bahwa Anda tidak yakin pada diri sendiri.

1. Terlalu Sering Meminta Maaf untuk Hal-Hal Kecil

Banyak orang terbiasa mengucapkan "maaf" bahkan ketika mereka tidak melakukan kesalahan. Misalnya, meminta maaf saat ingin bertanya, menyela percakapan yang memang diperlukan, atau meminta bantuan yang wajar.

Menurut psikologi, kebiasaan ini dapat menunjukkan bahwa seseorang merasa keberadaannya merepotkan orang lain. Padahal, mengganti kata "maaf mengganggu" dengan "terima kasih sudah meluangkan waktu" memberikan kesan yang lebih positif dan percaya diri.

2. Selalu Mengiyakan Permintaan Orang Lain

Mengatakan "iya" pada semua permintaan sering dianggap sebagai bentuk keramahan. Namun, kebiasaan ini dapat membuat orang lain melihat Anda sebagai seseorang yang sulit menetapkan batasan.

Psikolog menilai kemampuan mengatakan "tidak" secara sopan merupakan tanda harga diri yang sehat. Menolak bukan berarti tidak peduli, melainkan memahami kapasitas diri dan menghargai waktu yang dimiliki.

3. Merendahkan Prestasi Diri Sendiri

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Orang yang Membaca Ulang Buku Menunjukkan 9 Kebiasaan Mental yang Tidak Umum Ini Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Orang yang Membaca Ulang Buku Menunjukkan 9 Kebiasaan Mental yang Tidak Umum Ini Menurut Psikologi

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.02 WIB

8 Kebiasaan yang Sering Dipegang Teguh oleh Orang-Orang dengan Disiplin Kuat, Bahkan di Hari-Hari Terburuk Mereka Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Kebiasaan yang Sering Dipegang Teguh oleh Orang-Orang dengan Disiplin Kuat, Bahkan di Hari-Hari Terburuk Mereka Menurut Psikologi

Jumat, 19 Juni 2026 | 03.18 WIB

10 Tanda Orang Sengsara yang Terlihat dari Kebiasaan Negatif yang Terlalu Mereka Pedulikan Secara Psikologi - Image
Kepribadian

10 Tanda Orang Sengsara yang Terlihat dari Kebiasaan Negatif yang Terlalu Mereka Pedulikan Secara Psikologi

Kamis, 18 Juni 2026 | 14.45 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore