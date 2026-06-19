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Irfan Ferdiansyah
Jumat, 19 Juni 2026 | 21.54 WIB

Menurut Psikologi, 8 Kebiasaan Menggunakan Ponsel Ini Adalah Tanda-Tanda Halus dari Kepribadian yang Sangat Egois

seseorang yang menggunakan ponsel dengan egois. (Freepik/The Yuri Arcurs Collection) - Image

seseorang yang menggunakan ponsel dengan egois. (Freepik/The Yuri Arcurs Collection)

JawaPos.com - Di era ketika ponsel hampir menjadi “perpanjangan tangan”, cara seseorang menggunakannya sering kali mencerminkan pola pikir dan sifat kepribadiannya.

Psikologi modern menunjukkan bahwa kebiasaan kecil—yang terkadang kita anggap sepele—bisa menjadi indikator halus dari bagaimana seseorang memperlakukan dunia, orang lain, bahkan hubungan sosial di sekitarnya.

Yang menarik, sejumlah peneliti menemukan bahwa perilaku tertentu saat menggunakan ponsel kerap muncul pada individu dengan kecenderungan kepribadian egois, atau dalam istilah psikologi disebut ego-centrism. Ini bukan berarti seseorang jahat atau anti-sosial, tapi lebih kepada pola pikir yang lebih berfokus pada diri sendiri, kenyamanan pribadi, dan kurangnya sensitivitas terhadap orang lain.

Dilansir dari Geediting, terdapat delapan kebiasaan menggunakan ponsel yang sering menjadi sinyal halus dari kepribadian yang sangat egois.

1. Selalu Membalas Chat Instan, Tapi Mengabaikan Saat Tidak Membutuhkan Anda

Orang yang sangat egois umumnya memperlakukan komunikasi sebagai alat, bukan hubungan. Mereka akan membalas dengan cepat jika sedang membutuhkan sesuatu—informasi, bantuan, validasi. Tetapi ketika percakapan tidak memberi manfaat langsung, mereka tiba-tiba menghilang.
Ini adalah pola klasik: hadir saat ingin sesuatu, menghilang saat tidak.

2. Sering Memotong Percakapan Nyata untuk Mengecek Ponsel

Jika seseorang berhenti mendengarkan Anda hanya karena pemberitahuan kecil di layar ponselnya, itu menunjukkan prioritas yang jelas: perhatiannya lebih penting dari kehadiran Anda.
Psikologi menyebut ini sebagai self-prioritizing behavior, yaitu kecenderungan mengutamakan kenyamanan pribadi meski mengganggu hubungan sosial.

3. Mengunggah Segala Hal untuk Mendapat Validasi

Tidak semua orang yang rajin mengunggah hidupnya egois. Tetapi individu yang ego-sentris cenderung menggunakan ponsel sebagai panggung. Mereka ingin menunjukkan bahwa hidupnya paling seru, paling menarik, paling layak diperhatikan.
Motivasi utamanya: pengakuan dan perhatian, bukan berbagi momen.

Editor: Hanny Suwindari
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