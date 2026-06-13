Orang-orang yang Berhasil Setelah Diremehkan Seringkali Memiliki 10 Kualitas Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang memulai perjalanan hidup dengan dukungan dan pengakuan. Sebagian justru harus menghadapi keraguan, kritik, bahkan diremehkan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka dianggap tidak cukup berbakat, tidak cukup pintar, atau tidak memiliki peluang untuk berhasil.

Namun, sejarah dan penelitian psikologi menunjukkan bahwa diremehkan bukanlah akhir dari segalanya. Banyak orang yang akhirnya mencapai kesuksesan justru pernah mengalami penolakan dan dipandang sebelah mata. Yang membedakan mereka bukanlah keberuntungan semata, melainkan kualitas-kualitas tertentu yang membantu mereka terus bergerak maju.

Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), terdapat 10 kualitas yang sering dimiliki oleh orang-orang yang berhasil setelah diremehkan menurut psikologi.

1. Memiliki daya tahan mental yang kuat

Dalam psikologi, kemampuan untuk bangkit dari kesulitan dikenal sebagai resilience. Orang yang tahan banting tidak berarti tidak pernah merasa sedih atau kecewa. Mereka tetap merasakan luka akibat kritik dan penolakan, tetapi tidak membiarkan pengalaman itu menghentikan langkah mereka.

Mereka memahami bahwa kegagalan dan penilaian negatif hanyalah bagian dari perjalanan, bukan penentu masa depan.

2. Tidak menjadikan pendapat orang lain sebagai identitas diri

Banyak orang gagal berkembang karena terlalu percaya pada label yang diberikan orang lain. Sebaliknya, orang yang akhirnya berhasil mampu memisahkan antara opini orang lain dengan nilai dirinya sendiri.

Mereka sadar bahwa seseorang bisa saja salah menilai kemampuan mereka. Karena itu, mereka lebih fokus pada potensi yang dimiliki daripada pada komentar yang menjatuhkan.