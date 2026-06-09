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Irfan Ferdiansyah
Rabu, 10 Juni 2026 | 05.36 WIB

Seorang Perempuan Sangat Cerdas, Biasanya Dia Akan Menunjukkan 8 Kualitas Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sangat cerdas./Magnific/rawpixel.com - Image

seseorang yang sangat cerdas./Magnific/rawpixel.com

JawaPos.com - Kecerdasan sering kali dipersepsikan hanya sebagai kemampuan akademis atau tingginya nilai IQ. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kecerdasan memiliki dimensi yang jauh lebih luas.

Seseorang yang benar-benar cerdas tidak hanya mampu memecahkan persoalan yang rumit, tetapi juga memiliki cara berpikir, sikap, dan kemampuan emosional yang membedakannya dari kebanyakan orang.

Pada perempuan, kecerdasan sering kali tidak ditunjukkan melalui keinginan untuk selalu menjadi pusat perhatian atau membuktikan diri kepada orang lain. Justru, banyak perempuan cerdas yang memiliki kualitas-kualitas unik yang mungkin terlihat sederhana, tetapi sebenarnya sangat langka.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (9/6), terdapat delapan kualitas yang biasanya dimiliki perempuan yang sangat cerdas menurut sudut pandang psikologi.

1. Memiliki Rasa Ingin Tahu yang Tinggi

Salah satu tanda paling kuat dari kecerdasan adalah rasa ingin tahu yang tidak pernah padam. Perempuan cerdas cenderung selalu ingin belajar hal-hal baru. Mereka tidak mudah puas dengan pengetahuan yang sudah dimiliki.

Mereka senang membaca, mendengarkan berbagai perspektif, dan tidak takut mengajukan pertanyaan. Bahkan ketika sudah menguasai suatu bidang, mereka tetap menyadari bahwa masih banyak hal yang bisa dipelajari.

Psikologi menyebut karakteristik ini sebagai openness to experience, yaitu keterbukaan terhadap pengalaman dan ide-ide baru. Orang dengan sifat ini biasanya lebih kreatif dan memiliki kemampuan berpikir yang lebih fleksibel.

2. Mampu Mengendalikan Emosi dengan Baik

Kecerdasan bukan hanya soal logika, tetapi juga kemampuan mengelola emosi. Perempuan yang sangat cerdas tidak berarti tidak pernah marah atau sedih. Namun, mereka mampu mengenali perasaan mereka dan tidak membiarkan emosi sesaat mengendalikan keputusan penting.

Editor: Hanny Suwindari
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