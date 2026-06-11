ilustrasi orang yang iri. Sumber foto: Freepik JawaPos.com - Pernahkah Anda menghadapi rasa iri? Tentu saja, Anda pasti pernah mengalaminya dalam hidup karena semua orang mengalaminya.

Ini adalah kecenderungan alami pada orang-orang di sekitar kita.

Ketika mereka melihat Anda lebih sukses daripadanya atau ketika Anda memiliki kualitas unik yang tidak mereka miliki, mereka menjadi iri.

Melansir timesindia, berikut kualitas yang membuat orang lain iri padamu berdasarkan tanggal lahir Anda.

Tanggal 1, 10, 19, 28

Anda dipengaruhi oleh planet Matahari yang melambangkan kekuatan, kepemimpinan, karisma, dan energi.

Orang sering merasa iri karena pancaran energi Anda, cara Anda memimpin, kepercayaan diri Anda yang tak tertandingi, menjadi pusat perhatian.

Alhasil mereka tidak dapat menangani aura Anda yang begitu kuat.