Tidak Lagi Bereaksi terhadap Hinaan? Anda Telah Menguasai 9 Keterampilan Mental Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tak beraksi pada hinaan./Magnific/jcomp
JawaPos.com - Di dunia yang serba cepat dan penuh opini seperti sekarang, kritik, sindiran, bahkan hinaan menjadi sesuatu yang hampir tidak bisa dihindari. Baik di tempat kerja, lingkungan sosial, maupun media sosial, selalu ada kemungkinan seseorang mengucapkan sesuatu yang menyakitkan.
Namun, menariknya, menurut psikologi, kemampuan untuk tidak langsung bereaksi terhadap hinaan bukanlah tanda bahwa seseorang lemah atau tidak peduli. Sebaliknya, hal tersebut justru menunjukkan tingkat kematangan emosional dan penguasaan mental yang tinggi.
Banyak orang menganggap bahwa membalas hinaan adalah bentuk keberanian. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kemampuan mengendalikan respons emosional merupakan salah satu indikator kecerdasan emosional yang kuat.
Ketika seseorang mampu tetap tenang di tengah provokasi, ia sebenarnya telah mengembangkan sejumlah keterampilan mental yang berharga.
Dilansir dari Expert Editor pada Kamis (11/6), terdapat sembilan keterampilan mental yang mungkin telah Anda kuasai jika hinaan tidak lagi mampu menggoyahkan diri Anda.
1. Anda Memiliki Kontrol Emosi yang Baik
Salah satu kemampuan terpenting dalam kesehatan psikologis adalah regulasi emosi. Orang yang mampu mengendalikan emosinya tidak membiarkan kemarahan atau rasa tersinggung menguasai perilaku mereka.
Ketika seseorang menghina Anda, otak secara alami memicu respons "lawan atau lari" (fight or flight). Namun, individu yang memiliki kontrol emosi yang baik mampu memberi jeda sebelum bereaksi. Mereka memilih untuk berpikir terlebih dahulu daripada bertindak secara impulsif.
Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk menjaga hubungan, mengambil keputusan yang lebih rasional, dan menghindari konflik yang tidak perlu.
2. Harga Diri Anda Tidak Bergantung pada Penilaian Orang Lain
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