6 Ciri Kepribadian Seseorang dari Kebiasaan Belanja dan Keuangan Mereka Menurut Psikologi

JawaPos.com – Cara seseorang mengelola dan membelanjakan uangnya ternyata secara psikologi menyimpan cerminan yang sangat jujur tentang kepribadian dan nilai-nilai terdalam mereka.

Kebiasaan belanja bukan sekadar soal angka di rekening, melainkan ekspresi nyata dari prioritas, ketakutan, dan keyakinan seseorang tentang dirinya sendiri.

Literasi keuangan yang baik dimulai dari kesediaan untuk melihat dengan jujur bagaimana pola pengeluaran mencerminkan kondisi pikiran dan emosi seseorang.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (14/6), berikut enam hal spesifik tentang kepribadian dan keuangan seseorang yang bisa diungkap hanya dengan mengamati kebiasaan belanja mereka sehari-hari.

1. Pola yang selalu kamu ikuti

Kebiasaan belanja ibarat sidik jari yang mengungkapkan pola yang cenderung kamu ikuti dari waktu ke waktu tanpa disadari sepenuhnya.

Ke mana uang mengalir menunjukkan apa yang secara mendasar kamu prioritaskan, entah itu kenyamanan, kemewahan, keamanan, atau sesuatu yang lain sama sekali.

Rutinitas dan gaya perencanaanmu juga tercermin dalam pola ini, mulai dari apa yang kamu beli secara otomatis hingga apakah kamu cenderung berlebihan atau ketat dalam anggaran.

Semua pilihan ini secara bersama-sama membentuk gambaran tentang seberapa intentional kamu dalam mengelola keuangan yang dimiliki.