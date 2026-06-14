7 Tanda Kurang Percaya Diri di Tempat Kerja yang Membuat Karier Terhambat Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi kepercayaan diri membuktikan bahwa kurang percaya diri di tempat kerja adalah kepribadian profesional yang paling sering menghambat karier seseorang.

Seseorang bisa sangat kompeten dan berpengalaman, namun karier tetap terhambat ketika kepercayaan diri sebagai kepribadian profesional tidak ikut berkembang.

Psikologi kepercayaan diri menjelaskan bahwa rasa ragu, terlalu banyak berpikir, dan menahan diri adalah tanda nyata kurang percaya diri di tempat kerja.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (14/6), berikut tujuh tanda kurang percaya diri di tempat kerja yang secara psikologi menjadi penghambat terbesar perkembangan karier dan kepribadian profesional seseorang.

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1. Terus-menerus membandingkan diri dengan orang lain

Kurang percaya diri di tempat kerja mendorong seseorang untuk terus membandingkan dirinya dengan rekan kerja hingga melupakan keunikan dan kekuatan pribadi yang dimiliki.

Kondisi ini bisa bersifat situasional atau berkembang menjadi sindrom penipu kronis yang ditandai dengan harga diri rendah secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Akibatnya, perspektif pribadi yang sesungguhnya berharga justru diabaikan karena terlalu sibuk meniru atau mengikuti standar orang lain di sekitar.

2. Menahan diri untuk tidak berbicara atau menyampaikan pendapat