Ingin Membangun Ketenangan Batin yang Langgeng? Mulailah Melepaskan 8 Hal Ini Sekarang Juga Menurut Psikologi

seseorang yang membangun ketenangan batin./Magnific/vkstudio
JawaPos.com - Di tengah kehidupan yang semakin cepat dan penuh tekanan, banyak orang menganggap ketenangan batin sebagai sesuatu yang sulit dicapai.
Kita sering berpikir bahwa kedamaian akan datang ketika masalah selesai, ketika kondisi keuangan membaik, atau ketika semua orang di sekitar kita memperlakukan kita dengan baik.
Namun, psikologi modern menunjukkan bahwa ketenangan batin tidak hanya ditentukan oleh apa yang kita miliki, tetapi juga oleh apa yang kita lepaskan.
Tanpa disadari, banyak orang membawa beban mental yang terus menguras energi emosional mereka setiap hari. Beban tersebut dapat berupa pola pikir, kebiasaan, atau ekspektasi yang sebenarnya tidak lagi bermanfaat. Semakin lama dipertahankan, semakin sulit seseorang merasakan ketenangan yang stabil dan mendalam.
Dilansir dari Expert Editor pada Senin (8/6), jika Anda ingin membangun ketenangan batin yang lebih langgeng, berikut delapan hal yang sebaiknya mulai Anda lepaskan menurut berbagai prinsip psikologi.
1. Kebutuhan untuk Selalu Mendapatkan Persetujuan Orang Lain
Salah satu sumber stres terbesar adalah keinginan untuk selalu disukai dan diterima oleh semua orang.
Dalam psikologi, perilaku ini sering dikaitkan dengan kebutuhan validasi eksternal. Ketika harga diri terlalu bergantung pada penilaian orang lain, suasana hati menjadi mudah naik turun mengikuti opini di sekitar kita.
Anda mungkin merasa bahagia saat dipuji, tetapi merasa hancur ketika menerima kritik atau penolakan.
Faktanya, tidak ada seorang pun yang bisa menyenangkan semua orang. Bahkan tokoh-tokoh paling dihormati di dunia pun memiliki pengkritik.
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