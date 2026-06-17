8 Tanda bahwa Kamu Akhirnya Siap untuk Melepaskan dan Melanjutkan Hidup Menurut Psikologi

JawaPos.com - Ada masa ketika seseorang bertahan pada sesuatu yang sebenarnya sudah tidak lagi memberinya kedamaian. Bisa berupa hubungan yang telah berakhir, impian yang tidak terwujud, kesalahan di masa lalu, atau bahkan versi diri yang sudah tidak sesuai dengan kehidupan saat ini.

Melepaskan bukan berarti melupakan atau berpura-pura bahwa semuanya tidak pernah terjadi. Dalam psikologi, proses melepaskan lebih berkaitan dengan penerimaan dan kemampuan untuk melanjutkan hidup tanpa terus-menerus terikat oleh luka atau penyesalan. Menariknya, banyak orang tidak menyadari bahwa mereka sebenarnya sudah lebih siap untuk bergerak maju daripada yang mereka kira.

Dilansir dari Expert Editor pada Selasa (16/6), terdapat delapan tanda bahwa kamu akhirnya siap untuk melepaskan dan melanjutkan hidup menurut psikologi.

1. Kamu Tidak Lagi Berusaha Mengubah Masa Lalu

Salah satu ciri paling jelas dari kesiapan untuk melanjutkan hidup adalah berhentinya keinginan untuk terus mengulang skenario "seandainya."

"Seandainya aku tidak melakukan itu."

"Seandainya dia tidak pergi."

"Seandainya aku mengambil keputusan berbeda."

Psikologi menunjukkan bahwa terus memikirkan kemungkinan alternatif dari masa lalu, atau rumination, sering kali membuat seseorang terjebak dalam stres emosional. Ketika kamu mulai menerima bahwa masa lalu tidak bisa diubah, energi mentalmu perlahan berpindah dari penyesalan menuju pertumbuhan.

Bukan berarti kamu menyukai apa yang terjadi. Kamu hanya mulai memahami bahwa hidup tidak dapat dijalani dengan mundur.

2. Kenangan Itu Masih Ada, Tetapi Tidak Lagi Mengendalikan Emosimu