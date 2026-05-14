Orang yang Mudah Berteman Saat Bepergian Sering Menunjukkan 7 Perilaku Ini Menurut Psikologi

Padahal, menurut psikologi, kemampuan ini biasanya bukan sekadar keberuntungan, melainkan kombinasi dari sifat kepribadian, pola pikir, dan kebiasaan sosial tertentu yang membuat mereka lebih mudah membangun koneksi dengan orang asing.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perilaku yang sering muncul pada orang yang cepat akrab saat bepergian menurut sudut pandang psikologi sosial dan kepribadian.



1. Terbuka terhadap pengalaman baru (openness to experience)



Dalam psikologi kepribadian, ada lima dimensi besar kepribadian yang dikenal sebagai Big Five. Salah satunya adalah keterbukaan terhadap pengalaman.



Orang yang tinggi dalam aspek ini biasanya:



Suka mencoba hal baru

Tidak takut pada situasi asing

Tertarik pada budaya dan perspektif berbeda



Saat bepergian, mereka tidak menganggap orang asing sebagai “ancaman sosial”, tetapi sebagai kesempatan untuk belajar sesuatu yang baru. Sikap ini membuat mereka lebih mudah memulai percakapan tanpa rasa canggung.



2. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi



Orang yang mudah berteman biasanya tidak hanya melihat perjalanan sebagai aktivitas wisata, tetapi juga sebagai kesempatan untuk memahami manusia lain.



Mereka sering:



Bertanya tentang kehidupan lokal

Tertarik pada cerita pribadi orang lain

Mendengarkan dengan sungguh-sungguh



Dalam psikologi sosial, rasa ingin tahu ini meningkatkan social engagement, yaitu keterlibatan aktif dalam interaksi sosial yang mempercepat pembentukan kedekatan.



3. Mudah tersenyum dan menunjukkan bahasa tubuh terbuka



Bahasa tubuh adalah faktor penting dalam komunikasi nonverbal. Orang yang mudah berteman biasanya secara tidak sadar menunjukkan:



Senyuman yang tulus

Kontak mata yang hangat

Postur tubuh terbuka (tidak menyilangkan tangan atau terlihat tertutup)



Menurut penelitian psikologi komunikasi, sinyal nonverbal seperti ini membuat orang lain merasa lebih aman dan nyaman untuk mendekat.



4. Tidak takut memulai percakapan kecil (small talk)



Banyak orang merasa canggung untuk memulai percakapan ringan, tetapi orang yang mudah berteman biasanya tidak memiliki hambatan ini.



Mereka bisa memulai dari hal sederhana seperti:



“Dari mana asalmu?”

“Ini tempat bagus ya, sudah lama di sini?”

“Kamu juga lagi traveling sendirian?”



Dalam psikologi, ini disebut sebagai social initiation skill, yaitu kemampuan memulai interaksi sosial tanpa rasa takut ditolak secara berlebihan.



5. Memiliki empati yang tinggi



Empati adalah kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Orang yang cepat akrab saat bepergian biasanya:



Peka terhadap emosi lawan bicara

Tidak mendominasi percakapan

Memberikan respons yang sesuai secara emosional



Empati membuat interaksi terasa lebih “nyambung”, sehingga hubungan yang terbentuk lebih cepat berkembang menjadi pertemanan.



6. Tidak terlalu takut akan penolakan sosial



Salah satu faktor terbesar yang menghambat seseorang dalam berteman adalah social rejection anxiety (ketakutan ditolak secara sosial).



Sebaliknya, orang yang mudah berteman:



Tidak terlalu memikirkan apakah mereka akan disukai atau tidak

Menganggap penolakan sebagai hal normal

Tetap mencoba berinteraksi meskipun pernah gagal



Dari perspektif psikologi, ini membuat mereka memiliki social resilience yang tinggi.



7. Menunjukkan sikap autentik (menjadi diri sendiri)



Orang yang mudah berteman saat bepergian tidak berusaha menjadi seseorang yang berbeda hanya untuk diterima.



Mereka cenderung:



Jujur dalam mengekspresikan diri

Tidak berlebihan dalam berpura-pura

Konsisten antara perkataan dan perilaku



Keaslian ini penting karena manusia secara alami lebih tertarik pada individu yang dianggap “nyata” dan tidak dibuat-buat. Dalam psikologi, ini meningkatkan perceived trustworthiness atau tingkat kepercayaan orang lain.



Kesimpulan



Kemampuan mudah berteman saat bepergian bukanlah bakat misterius, melainkan gabungan dari keterbukaan, empati, rasa ingin tahu, dan keberanian sosial. Orang yang memiliki tujuh perilaku di atas cenderung lebih mudah membangun hubungan karena mereka menciptakan rasa nyaman dan aman dalam interaksi sosial.



Menariknya, sebagian besar perilaku ini bukan bawaan lahir semata, tetapi bisa dilatih. Dengan membiasakan diri lebih terbuka, lebih berani memulai percakapan, dan lebih peka terhadap orang lain, siapa pun sebenarnya bisa menjadi lebih mudah berteman saat bepergian.

