7 Perilaku Ini Dimiliki oleh Pria yang Kelak Bakal Menjadi Ayah yang Baik Menurut Psikologi

JawaPos.com - Menjadi sosok ayah yang hebat tidak hanya ditentukan oleh kehadiran di tengah keluarga, tetapi juga dari sikap serta tindakan sederhana yang mampu memberi pengaruh besar bagi tumbuh kembang anak.

Dalam pandangan psikologi, terdapat beberapa perilaku penting yang umumnya dimiliki pria yang berpotensi menjadi ayah luar biasa.

Perilaku tersebut bukan berupa hal besar atau mewah, melainkan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten dan mampu membangun hubungan emosional yang kuat dengan anak.

Dilansir dari geediting, terdapat tujuh perilaku yang dinilai mencerminkan kualitas pria yang akan menjadi ayah hebat bagi keluarganya.

1. Mendengarkan secara aktif

Mendengarkan secara aktif lebih dari sekadar mendengarkan apa yang dikatakan anak.

Ini tentang hadir sepenuhnya dan terlibat dalam percakapan, menghargai pemikiran mereka, dan merespons dengan cara yang menunjukkan pemahaman.

Ini adalah sifat utama ayah yang luar biasa. Ketika seorang anak merasa didengarkan, ia akan merasa dihormati dan dihargai.

2. Kehadiran yang konsisten

Kehadiran yang konsisten adalah perilaku halus lainnya yang ditunjukkan oleh ayah yang luar biasa.

Ini bukan tentang gestur atau hadiah mewah, melainkan tentang kehadiran yang konsisten dalam kehidupan anak.

Kehadiran yang konsisten dalam hidup anak mengomunikasikan cinta lebih dari sekadar harta benda apa pun.

3. Kerentanan emosional