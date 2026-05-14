Orang yang Mendengarkan Lagu yang Sama Berulang-ulang Sampai Bosan, Biasanya Menunjukkan 8 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Tapi dalam psikologi, perilaku ini justru cukup umum dan bisa memberi gambaran tentang cara seseorang mengelola emosi, fokus, dan kebiasaan kognitifnya.



Tentu saja, ini bukan “diagnosis kepribadian” yang kaku. Psikologi tidak menyederhanakan manusia hanya dari satu kebiasaan. Namun, pola ini bisa berkaitan dengan beberapa ciri yang sering muncul pada orang dengan preferensi tersebut.



Dilansir dari Expert Editor, terdapat penjelasan lebih dalam tentang 8 ciri kepribadian yang sering dikaitkan dengan orang yang suka mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang.



1. Tingkat kenyamanan tinggi terhadap rutinitas



Orang yang mengulang lagu biasanya merasa nyaman dengan hal-hal yang sudah familiar. Musik yang sama memberi rasa “aman” karena tidak ada kejutan yang perlu diproses ulang oleh otak.



Dalam psikologi kognitif, ini berkaitan dengan preferensi terhadap prediktabilitas. Otak manusia memang cenderung menyukai pola yang bisa ditebak, tetapi pada sebagian orang, kebutuhan ini lebih kuat.



2. Regulasi emosi yang kuat melalui musik



Banyak orang menggunakan musik sebagai alat untuk mengatur suasana hati. Namun pada sebagian individu, satu lagu tertentu bisa menjadi “alat emosional utama”.



Misalnya:



Lagu yang menenangkan saat cemas

Lagu yang memotivasi saat butuh fokus

Lagu yang menguatkan saat sedih



Orang seperti ini cenderung menggunakan musik sebagai strategi coping emosional yang spesifik dan efektif.



3. Kecenderungan introspektif (suka berpikir ke dalam)



Mengulang lagu yang sama sering memberi ruang untuk refleksi. Karena tidak perlu “memproses hal baru”, pikiran jadi lebih bebas melayang.



Orang dengan ciri ini biasanya:



Suka merenung

Memiliki dunia batin yang aktif

Menikmati makna di balik lirik atau suasana musik

4. Sensitivitas emosional yang lebih tinggi



Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orang yang sangat responsif terhadap musik sering memiliki sensitivitas emosi yang lebih tinggi.



Mereka bisa merasakan nuansa kecil dalam lagu yang mungkin tidak disadari orang lain, sehingga satu lagu bisa terasa “lengkap” secara emosional untuk didengarkan berulang-ulang.



5. Kecenderungan fokus dan “flow state”



Mengulang lagu yang sama bisa membantu seseorang masuk ke kondisi fokus mendalam atau flow state.



Hal ini sering terjadi pada:



Pelajar yang belajar dengan musik yang sama

Pekerja kreatif

Orang yang butuh konsentrasi stabil



Musik yang sudah familiar tidak mengganggu perhatian, sehingga otak bisa bekerja lebih optimal.



6. Preferensi terhadap kedalaman daripada variasi



Alih-alih mencari banyak hal baru, orang seperti ini sering memilih untuk “menyelami” satu hal sampai benar-benar habis dieksplorasi.



Dalam konteks musik, ini berarti:



Menyukai memahami setiap detail lagu

Menangkap lapisan instrumen, lirik, atau emosi

Merasa tidak puas sebelum benar-benar “menguasai” pengalaman lagu tersebut

7. Kecenderungan neurotik ringan (bukan negatif sepenuhnya)



Dalam psikologi kepribadian, ada dimensi yang disebut neurotisisme, yaitu kecenderungan mudah merasakan emosi negatif seperti cemas atau overthinking.



Mengulang lagu bisa menjadi cara untuk:



Menenangkan pikiran yang terlalu aktif

Mengurangi ketidakpastian emosional

Memberikan rasa kontrol



Namun ini bukan sesuatu yang buruk—justru bisa menjadi mekanisme adaptif jika tidak berlebihan.



8. Ikatan emosional kuat dengan pengalaman tertentu



Sering kali, lagu yang diputar berulang bukan sekadar lagu, tapi terkait dengan:



Kenangan tertentu

Orang tertentu

Masa hidup tertentu

Perasaan spesifik yang sulit diulang



Akibatnya, lagu itu menjadi “wadah emosi”, bukan hanya hiburan.



Kesimpulan



Mendengarkan lagu yang sama berulang-ulang bukan tanda kebiasaan aneh atau monoton, melainkan bisa mencerminkan cara seseorang:



Mengelola emosi

Mencari kenyamanan

Memproses pikiran

Menjaga fokus

Mengalami dunia secara lebih dalam



Namun penting diingat: tidak semua orang yang melakukan ini memiliki semua ciri di atas. Psikologi melihat perilaku manusia sebagai spektrum, bukan kotak-kotak yang kaku.



Kalau kamu sendiri punya kebiasaan ini, kemungkinan besar itu adalah cara alami otakmu mencari keseimbangan antara emosi, kenyamanan, dan fokus.

***