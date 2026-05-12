6 Perilaku Ini Dimiliki oleh Pria yang Jarang Tersenyum saat Difoto, Penasaran?

ilustrasi foto bersama. Sumber foto: Freepik JawaPos.com – Sebagian pria terlihat jarang menunjukkan senyum saat berfoto. Kebiasaan ini pun sering menimbulkan pertanyaan mengenai alasan di balik ekspresi mereka. Dalam pandangan psikologi, sikap tersebut ternyata bisa menjadi isyarat halus yang berkaitan dengan kepribadian maupun kondisi emosional seseorang. Pria yang tidak terbiasa tersenyum saat difoto disebut kerap memiliki enam karakteristik perilaku tertentu, sebagaimana dilansir dari Geediting.

1. Mereka menghargai keaslian

Pria yang jarang tersenyum saat difoto mungkin tidak merasa perlu berpura-pura atau bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan perasaan sebenarnya.

Mereka percaya bahwa ekspresi sebenarnya dapat menceritakan kisah yang lebih nyata daripada senyum yang dipaksakan.

2. Mereka sangat sosial

Beberapa pria yang jarang tersenyum untuk difoto sebenarnya cukup sosial dan supel.

Orang-orang ini mungkin lebih suka terlibat dengan cara langsung, terhubung melalui percakapan dan berbagi pengalaman daripada melalui lensa kamera.

Mereka bisa menjadi pusat perhatian, membuat semua orang tertawa, berbagi cerita, dan menciptakan momen yang tak terlupakan.

3. Mereka lebih sadar diri

Orang yang sering menahan diri untuk tidak tersenyum difoto cenderung lebih sadar diri.