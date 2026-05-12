Jika Anda Sudah Cukup Lama Bekerja di Dunia Korporat, 7 Perilaku dari Rekan Kerja Ini Bisa Menjadi Tanda Bahaya Menurut Psikologi

JawaPos.com - Lingkungan kerja korporat sering kali terlihat profesional di permukaan, namun di balik itu terdapat dinamika sosial yang kompleks. Interaksi antar rekan kerja tidak hanya dipengaruhi oleh kompetensi, tetapi juga oleh kepribadian, motivasi, dan pola perilaku yang terbentuk dari pengalaman hidup masing-masing.

Dalam psikologi organisasi, beberapa perilaku tertentu dapat menjadi “tanda bahaya” atau red flags karena berpotensi mengganggu produktivitas tim, menciptakan konflik, atau bahkan merusak kesehatan mental di tempat kerja. Penting untuk dipahami bahwa ini bukan untuk “mendiagnosis” seseorang, melainkan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap pola interaksi yang tidak sehat.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh perilaku rekan kerja yang sering dianggap sebagai sinyal peringatan dalam konteks psikologi kerja.

1. Manipulasi halus dalam komunikasi (covert manipulation)

Salah satu tanda yang sering tidak disadari adalah manipulasi yang dilakukan secara halus. Ini bisa berupa:

Membuat Anda merasa bersalah tanpa alasan jelas

Mengubah narasi percakapan agar dirinya terlihat benar

Menggunakan “silent treatment” untuk mengontrol situasi

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan pola komunikasi tidak sehat yang bertujuan mengontrol orang lain secara emosional. Dampaknya bisa membuat rekan kerja lain merasa ragu terhadap persepsi dan keputusan mereka sendiri.