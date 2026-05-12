Orang yang Sangat Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Banyak Teman, Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, tidak semua orang yang baik hati otomatis memiliki banyak teman. Bahkan, cukup sering ditemukan individu yang dikenal sangat tulus, peduli, dan tidak pernah bermaksud buruk kepada orang lain, tetapi tetap merasa kesepian atau hanya memiliki sedikit teman dekat.

Dalam psikologi sosial, hal ini tidak selalu berkaitan dengan “kurang disukai”, melainkan lebih pada pola perilaku, cara berinteraksi, dan dinamika sosial yang kompleks. Kebaikan hati memang penting, tetapi tidak selalu cukup untuk membangun jejaring sosial yang luas.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat 10 perilaku yang sering ditemukan pada orang yang sangat baik hati tetapi tidak memiliki banyak teman, menurut sudut pandang psikologi.

1. Terlalu Mengutamakan Orang Lain Dibanding Diri Sendiri

Orang yang sangat baik hati sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadi. Mereka cenderung sulit mengatakan “tidak”, bahkan ketika sudah merasa lelah atau tidak nyaman.

Dalam jangka panjang, pola ini bisa membuat mereka mudah dimanfaatkan atau dianggap “selalu tersedia”, tetapi tidak selalu dilibatkan secara emosional dalam hubungan pertemanan yang seimbang.

2. Sulit Menetapkan Batasan (Boundaries)

Dalam psikologi, batasan pribadi adalah hal penting dalam hubungan sosial yang sehat. Orang yang terlalu baik sering tidak memiliki batas yang tegas, misalnya:

Tidak nyaman menolak permintaan orang lain

Selalu merespons pesan atau permintaan meski sibuk

Membiarkan orang lain bersikap tidak adil terhadap mereka