Orang yang Sangat Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Banyak Teman, Biasanya Menunjukkan 10 Perilaku Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak memiliki banyak teman./Magnific/Davide Zanin
JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial, tidak semua orang yang baik hati otomatis memiliki banyak teman. Bahkan, cukup sering ditemukan individu yang dikenal sangat tulus, peduli, dan tidak pernah bermaksud buruk kepada orang lain, tetapi tetap merasa kesepian atau hanya memiliki sedikit teman dekat.
Dalam psikologi sosial, hal ini tidak selalu berkaitan dengan “kurang disukai”, melainkan lebih pada pola perilaku, cara berinteraksi, dan dinamika sosial yang kompleks. Kebaikan hati memang penting, tetapi tidak selalu cukup untuk membangun jejaring sosial yang luas.
Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat 10 perilaku yang sering ditemukan pada orang yang sangat baik hati tetapi tidak memiliki banyak teman, menurut sudut pandang psikologi.
1. Terlalu Mengutamakan Orang Lain Dibanding Diri Sendiri
Orang yang sangat baik hati sering menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhan pribadi. Mereka cenderung sulit mengatakan “tidak”, bahkan ketika sudah merasa lelah atau tidak nyaman.
Dalam jangka panjang, pola ini bisa membuat mereka mudah dimanfaatkan atau dianggap “selalu tersedia”, tetapi tidak selalu dilibatkan secara emosional dalam hubungan pertemanan yang seimbang.
2. Sulit Menetapkan Batasan (Boundaries)
Dalam psikologi, batasan pribadi adalah hal penting dalam hubungan sosial yang sehat. Orang yang terlalu baik sering tidak memiliki batas yang tegas, misalnya:
Tidak nyaman menolak permintaan orang lain
Selalu merespons pesan atau permintaan meski sibuk
Membiarkan orang lain bersikap tidak adil terhadap mereka
Akibatnya, hubungan menjadi tidak seimbang.
11 Rekomendasi Mall Terbaik di Surabaya yang Bikin Betah Jalan-Jalan dan Susah Pulang
10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong
Marak Link Live Streaming Gratis Persija Jakarta vs Persib Bandung, Jakmania dan Bobotoh Pilih yang Mana?
KPK Tindaklanjuti Pelaporan Dugaan Korupsi APBD Era Mantan Gubernur Sultra Nur Alam
14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga
9 Rekomendasi Mall Terbaik di Sidoarjo untuk Belanja, Kuliner, dan Tempat Nongkrong Bersama Keluarga
15 Kuliner Seafood Ternikmat di Surabaya, Hidangan Laut Segar dengan Cita Rasa Khas yang Sulit Dilupakan
Jadwal Moto3 Prancis 2026! Start Posisi 6, Veda Ega Pratama Buka Peluang Podium di Moto3 Prancis 2026
17 Tempat Makan Hidden Gem di Surabaya yang Tidak Pernah Sepi, Rasanya Selalu Konsisten Enak
16 Kuliner Bakso di Yogyakarta yang Rasanya Dinilai Selalu Konsisten Enak, Bikin Para Pengunjung Ketagihan Datang Lagi