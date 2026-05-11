Telah Menyingkirkan 8 Orang Ini dari Hidup? Anda Akan Lebih Sehat daripada Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang tumbuh dengan keyakinan bahwa menjadi “orang baik” berarti harus selalu sabar, selalu mengerti, dan selalu memberi kesempatan kedua.

Namun psikologi modern menunjukkan sesuatu yang berbeda: kesehatan mental sering kali bergantung pada kemampuan kita menetapkan batasan—termasuk memilih siapa yang boleh tetap berada dalam hidup kita.

Hubungan yang sehat memberi rasa aman, dukungan emosional, dan ruang untuk berkembang. Sebaliknya, hubungan yang toxic dapat meningkatkan stres kronis, menguras energi mental, bahkan memengaruhi kesehatan fisik seperti kualitas tidur, tekanan darah, dan sistem imun.

Menariknya, banyak orang baru menyadari betapa damainya hidup mereka setelah menjauh dari orang-orang tertentu.

Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (8/5), jika Anda telah berhasil menyingkirkan atau menjaga jarak dari delapan tipe orang berikut, kemungkinan besar Anda sudah berada di jalur kesehatan emosional yang lebih baik daripada kebanyakan orang.

1. Orang yang Selalu Membuat Anda Merasa Bersalah

Tipe ini ahli memainkan rasa bersalah.

Mereka membuat Anda merasa egois ketika mengatakan “tidak”, merasa buruk saat memprioritaskan diri sendiri, atau merasa bertanggung jawab atas emosi mereka. Dalam psikologi, perilaku ini sering berkaitan dengan manipulasi emosional.

Contohnya: