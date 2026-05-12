Orang yang Mengeluh Tentang Hidup tetapi Jarang Berubah, Biasanya Mengulangi 9 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mengeluh tentang hidup.
JawaPos.com - Ada orang yang hampir setiap hari mengeluh tentang hidupnya. Pekerjaan terasa berat, hubungan tidak berjalan baik, uang selalu kurang, waktu terasa sempit, dan keadaan dianggap tidak pernah berpihak.
Namun anehnya, bertahun-tahun berlalu tanpa perubahan berarti. Keluhan tetap sama, pola hidup tetap sama, dan hasilnya pun tetap sama.
Psikologi menjelaskan bahwa masalahnya sering kali bukan sekadar keadaan hidup, melainkan pola kebiasaan mental dan perilaku yang terus diulang. Banyak orang sebenarnya ingin hidupnya berubah, tetapi tanpa sadar mempertahankan kebiasaan yang justru membuat mereka tetap terjebak.
Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (10/5), terdapat sembilan kebiasaan yang sering dimiliki orang yang gemar mengeluh tetapi sulit berkembang menurut sudut pandang psikologi.
1. Terlalu Fokus pada Masalah, Bukan Solusi
Orang yang terus mengeluh biasanya menghabiskan sebagian besar energinya untuk membicarakan apa yang salah. Mereka mengulang cerita yang sama kepada banyak orang, memikirkan ketidakadilan, dan memperbesar kesulitan.
Secara psikologis, otak akan semakin memperkuat apa yang sering dipikirkan. Ketika seseorang terus fokus pada masalah, pikirannya menjadi terlatih untuk mencari lebih banyak masalah. Akibatnya, ia merasa hidupnya selalu buruk meskipun sebenarnya ada peluang untuk berubah.
Orang yang berkembang memiliki pola berbeda. Mereka tetap mengakui masalah, tetapi lebih cepat bertanya:
“Apa yang bisa saya lakukan?”
“Langkah kecil apa yang bisa dimulai hari ini?”
“Bagian mana yang masih bisa saya kendalikan?”
Perubahan sering dimulai dari perpindahan fokus sederhana: dari mengeluh menuju bertindak.
