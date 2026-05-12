Tetap Terikat pada 8 Hal Ini? Anda Dianggap Tidak Akan Pernah Benar-benar Maju dalam Hidup Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam psikologi modern, kemajuan hidup tidak hanya ditentukan oleh kecerdasan, kerja keras, atau keberuntungan. Ada faktor yang sering kali lebih menentukan tetapi jarang disadari: keterikatan psikologis.

Banyak orang tidak stagnan karena kurang kemampuan, melainkan karena masih “terikat” pada pola pikir, emosi, atau kebiasaan tertentu yang menghambat pertumbuhan mereka.

Dilansir dari Expert Editor pada Minggu (10/5), terdapat delapan hal yang menurut perspektif psikologi sering membuat seseorang sulit benar-benar maju dalam hidup.

1. Masa Lalu yang Belum Selesai Diproses

Salah satu penghambat terbesar perkembangan diri adalah keterikatan emosional pada masa lalu—baik trauma, kegagalan, maupun penyesalan.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan rumination, yaitu kebiasaan memutar ulang kejadian lama tanpa menghasilkan solusi. Orang yang terus hidup di masa lalu cenderung sulit mengambil keputusan baru karena setiap langkah selalu dibayangi pengalaman lama.

Bukan berarti masa lalu harus dilupakan, tetapi ia perlu diproses. Tanpa itu, masa lalu berubah menjadi “jangkar mental” yang menahan seseorang tetap di tempat yang sama.

2. Takut Gagal Berlebihan

Ketakutan gagal adalah mekanisme alami otak untuk melindungi diri. Namun, ketika ketakutan ini menjadi dominan, ia berubah menjadi penghambat utama pertumbuhan.