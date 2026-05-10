5 Faktor Penyebab Dewasa Muda Kerap Tidak Memiliki Kelompok Pertemanan yang Stabil

JawaPos.com – Memiliki kelompok pertemanan atau circle yang solid sering dianggap sebagai salah satu sumber dukungan sosial penting bagi dewasa muda.

Fenomena ini dipengaruhi oleh berbagai perubahan dalam kehidupan sosial, mulai dari dinamika hubungan hingga perubahan prioritas pribadi.

Berikut 5 alasan yang kerap membuat dewasa muda tidak memiliki circle pertemanan yang stabil, seperti dilansir dari laman Refinery pada Minggu (10/5).

1. Pertemanan Mulai Berjarak karena Perbedaan Prioritas Hidup

Banyak kelompok pertemanan terbentuk karena kedekatan intens selama masa sekolah atau kuliah. Namun, saat memasuki usia dewasa, setiap individu mulai menjalani jalan hidup yang berbeda, termasuk pekerjaan, hubungan asmara, dan tujuan pribadi. Perbedaan tersebut sering membuat hubungan pertemanan menjadi renggang secara alami. Akibatnya, kelompok yang dulu terasa erat perlahan bubar atau kehilangan intensitas interaksi.

2. Relasi Sosial Dewasa Lebih Banyak Bersifat Individual daripada Kelompok

Sebagian dewasa muda lebih nyaman membangun hubungan satu lawan satu dibanding berada dalam kelompok besar. Mereka mungkin memiliki banyak teman dekat, tetapi hubungan antar-teman tersebut tidak saling terhubung menjadi satu circle.

Kondisi ini membuat seseorang sering merasa berada di pinggiran kelompok sosial, meskipun tetap memiliki relasi yang baik secara personal. Situasi tersebut dapat memunculkan rasa kesepian karena tidak adanya rasa memiliki komunitas yang tetap.

3. Kelompok Pertemanan Dewasa Cenderung Sulit Ditembus oleh Orang Baru