Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Aprillia JP
Rabu, 29 April 2026 | 18.40 WIB

Eks Striker Nigeria Michael Eneramo Meninggal Dunia saat Bermain di Laga Persahabatan

Eks penyerang Super Eagles Michael Eneramo meninggal dunia. (@TurkinformMedya/X)

JawaPos.com–Mantan penyerang timnas Nigeria Michael Eneramo meninggal dunia pada Jumat (24/4) setelah kolaps saat menjalani pertandingan persahabatan lokal di Ungwan Yelwa, Kaduna. Eneramo wafat pada usia 40 tahun.

Berdasar laporan yang beredar, Eneramo sempat bermain penuh sepanjang babak pertama. Namun, sekitar lima menit setelah babak kedua dimulai, Eneramo tiba-tiba kolaps di lapangan. Eneramo kemudian dilarikan ke rumah sakit terdekat, tetapi dinyatakan meninggal dunia setibanya di sana.

Kabar wafatnya Eneramo telah dikonfirmasi Federasi Sepak Bola Nigeria pada hari yang sama. Sekretaris Jenderal NFF Mohammed Sanusi yang saat itu berada di Kairo, menyampaikan duka mendalam atas kepergian sang pemain.

”Saya kehabisan kata-kata saat ini. Saya hanya bisa berdoa agar Tuhan memberikan tempat terbaik baginya dan memberikan kekuatan kepada keluarga serta seluruh keluarga besar sepak bola Nigeria untuk menghadapi kehilangan ini,” ujar Sanusi dikutip dari ESPN.

Lahir pada 26 November 1985 di Kaduna, Eneramo telah mencatatkan 10 penampilan bersama tim nasional Nigeria setelah menolak kesempatan untuk membela Tunisia di level internasional. Eneramo menjalani debut internasionalnya dalam laga persahabatan tanpa gol melawan Timnas Jamaika di London pada 11 Februari 2009.

Gol pertamanya untuk Nigeria tercipta dalam hasil imbang 1-1 melawan Timnas Republik Irlandia pada 29 Mei 2009. Sepanjang karir internasionalnya, Eneramo juga tampil dalam kemenangan 1-0 atas Timnas Prancis di Saint-Etienne serta kemenangan 3-0 melawan Timnas Kenya pada kualifikasi Piala Dunia 2010 di Abuja. Salah satu gol paling berkesan terjadi saat Nigeria bermain imbang 2-2 melawan Tunisia pada 6 September 2009.

Di level klub, Eneramo dikenal luas sebagai idola suporter Esperance Sportive de Tunis. Eneramo dijuluki Al Dababa atau The Tank oleh para pendukung klub tersebut. Pihak klub turut menyampaikan penghormatan melalui media sosial atas kepergian mantan pemainnya.

Selain itu, Eneramo juga sempat berkarir di Turki dengan membela sejumlah klub seperti Besiktas, Sivasspor, dan İstanbul Basaksehir. Kepergian Eneramo menambah daftar duka yang tengah menyelimuti sepak bola Nigeria sepanjang 2026.

Sebelumnya, mantan Presiden Asosiasi Sepak Bola Nigeria Ibrahim Galadima meninggal dunia pada 18 April di Kano pada usia 74 tahun. Selain itu, mantan pelatih Timnas Nigeria Adegboye Onigbinde juga wafat pada 9 Maret pada usia 88 tahun. Disusul gelandang legendaris Henry Nwosu, anggota skuad juara Africa Cup of Nations 1980 yang meninggal pada 14 Maret di usia 62 tahun.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Artikel Terkait
John Herdman Kirim Pesan Tegas! Minta Pemain Maksimalkan Kesempatan di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

John Herdman Kirim Pesan Tegas! Minta Pemain Maksimalkan Kesempatan di Timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026

Rabu, 29 April 2026 | 15.39 WIB

3 Fakta Dipanggilnya 23 Pemain Timnas Indonesia ke Pemusatan Latihan: Kembalinya Marselino Ferdinan - Image
Sepak Bola Indonesia

3 Fakta Dipanggilnya 23 Pemain Timnas Indonesia ke Pemusatan Latihan: Kembalinya Marselino Ferdinan

Rabu, 29 April 2026 | 02.16 WIB

Xavi Simons Cedera ACL, Bintang Tottenham Hotspur Absen Bela Timnas Belanda di Piala Dunia 2026 - Image
Piala Dunia 2026

Xavi Simons Cedera ACL, Bintang Tottenham Hotspur Absen Bela Timnas Belanda di Piala Dunia 2026

Selasa, 28 April 2026 | 14.03 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

5

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

9

11 Rekomendasi Gudeg Terenak di Jakarta, Kuliner Manis yang Tak Kalah Legit Seperti di Jogjakarta

10

Terkendala Lahan dan Faktor Teknis, 7 Koperasi Merah Putih di Sukoharjo Jawa Tengah Belum Dibangun

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore