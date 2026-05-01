Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Sischa Widya Maharani
Sabtu, 2 Mei 2026 | 00.20 WIB

Bikin Penasaran, WOODZ Ceritakan Awal Mula Persahabatannya dengan Jennie

Jennie dan WOODZ mengambil swafoto saat sedang mengonten bersama. (Instagram @woodz.co.kr) - Image

Jennie dan WOODZ mengambil swafoto saat sedang mengonten bersama. (Instagram @woodz.co.kr)

 
JawaPos.com - Soloist WOODZ menjadi sorotan setelah mengunggah video YouTube bersama Jennie pada 29 April 2026.
 
Video berjudul "Fun Date with Jennie” itu memperlihatkan keduanya menghabiskan waktu bersama sambil berbelanja dan ngobrol santai.
 
Dalam konten, WOODZ menceritakan bahwa sebenarnya mereka sudah berteman sejak lama tetapi baru pertama kali tampil bersama dalam satu video.
 
Ia juga mengaku suasananya terasa canggung karena ada kamera yang merekam interaksi mereka.
 
"Sebenarnya kami sudah berteman sejak lama tetapi ini pertama kalinya kami menyapa Anda dalam video yang sama," ucapnya yang dikutip dari Naver.
 
Kemudian, saat berbelanja WOODZ bertanya kepada Jennie tentang pakaian apa yang akan dibelinya.
 
"Kamu tahukan?" jawab santai Jennie.
 
Soloist tersebut menjelaskan bahwa ia sudah sangat mengenal gaya dan selera Jennie termasuk kebiasaannya membeli pakaian olahraga.
 
Saat membahas awal pertemanan mereka, WOODZ mengungkap bahwa mereka pertama kali bertemu di festival sekolah saat dirinya masih menjadi trainee.
 
Menurutnya, Jennie sudah sangat terkenal pada masa itu. Pelantun lagu like Jennie bercanda mengatakan dirinya tidak terlalu mengingat momen pertama tersebut.
 
WOODZ lalu menambahkan bahwa mereka juga sempat saling bertemu saat datang dan pergi dari agensi tetapi keduanya semakin dekat sekitar 10 tahun lalu.
 
Ia juga mengungkap fakta mengejutkan bahwa dirinya dan Jennie ternyata pernah bersekolah di sekolah dasar yang sama.
 
Mendengar hal itu, Jennie menegaskan bahwa hubungan mereka memang cukup dalam dan dekat.
 
Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore