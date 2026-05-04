Irfan Ferdiansyah
Senin, 4 Mei 2026 | 22.08 WIB

Orang-Orang yang Mempertahankan Persahabatan Mendalam hingga Masa Pensiun Memiliki 7 Ciri Kuat Ini Menurut Psikologi

seseorang yang mempertahankan persahabatan mendalam. (Magnific/freepik)



JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin cepat dan individualistis, mempertahankan persahabatan yang dalam dan bermakna hingga masa pensiun bukanlah hal yang terjadi secara kebetulan.

Banyak hubungan pertemanan memudar seiring waktu—tergerus kesibukan, jarak, atau perubahan prioritas hidup. Namun, ada sebagian orang yang justru mampu menjaga ikatan emosional yang kuat selama puluhan tahun.

Menurut berbagai studi dalam psikologi sosial dan perkembangan, orang-orang ini cenderung memiliki karakteristik tertentu yang konsisten.

Ciri-ciri ini bukan hanya membantu mereka mempertahankan hubungan, tetapi juga memperkaya kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

Dilansir dari Expert Editor, terdapat tujuh ciri kuat yang mereka miliki:

1. Mereka Mengutamakan Konsistensi, Bukan Intensitas

Persahabatan jangka panjang tidak selalu diisi dengan komunikasi setiap hari. Justru, yang lebih penting adalah konsistensi. Orang-orang ini memahami bahwa hubungan tidak harus selalu intens untuk tetap bermakna.

Mereka mungkin jarang bertemu, tetapi selalu hadir di momen penting. Sebuah pesan sederhana, panggilan singkat, atau perhatian kecil sudah cukup untuk menjaga koneksi tetap hidup.

2. Mereka Mampu Berkomunikasi Secara Jujur dan Terbuka

Kejujuran adalah fondasi utama dari hubungan yang bertahan lama. Individu dengan persahabatan mendalam tidak takut untuk mengungkapkan perasaan, baik itu kebahagiaan, kekecewaan, maupun konflik.

Namun yang membedakan mereka adalah cara penyampaiannya: jujur tanpa menyakiti, terbuka tanpa menghakimi.

3. Mereka Tidak Perhitungan

Salah satu ciri paling mencolok adalah mereka tidak menghitung “siapa yang memberi lebih banyak”. Mereka memberi tanpa ekspektasi berlebihan dan tidak menyimpan “utang emosional”.

Dalam psikologi, ini sering dikaitkan dengan hubungan yang berbasis kepercayaan, bukan transaksi.

4. Mereka Menerima Perubahan

Seiring waktu, setiap orang berubah—karier, keluarga, nilai hidup, bahkan kepribadian. Orang yang mampu mempertahankan persahabatan jangka panjang tidak memaksakan teman mereka untuk tetap sama seperti dulu.

Sebaliknya, mereka beradaptasi. Mereka menerima versi baru dari temannya tanpa kehilangan inti hubungan tersebut.

5. Mereka Memiliki Empati yang Tinggi

Empati memungkinkan seseorang untuk benar-benar memahami perspektif orang lain. Ini penting dalam menjaga hubungan jangka panjang karena konflik dan kesalahpahaman pasti terjadi.

Orang dengan empati tinggi tidak langsung bereaksi, tetapi mencoba memahami terlebih dahulu. Mereka mendengarkan lebih banyak daripada menghakimi.

6. Mereka Mampu Memaafkan

Tidak ada hubungan tanpa kesalahan. Persahabatan yang bertahan puluhan tahun pasti pernah mengalami konflik besar.

Yang membedakan adalah kemampuan untuk memaafkan. Mereka tidak menyimpan dendam berkepanjangan. Mereka memilih memperbaiki hubungan daripada mempertahankan ego.

7. Mereka Menganggap Persahabatan sebagai Investasi Emosional

Bagi mereka, persahabatan bukan sekadar “bonus” dalam hidup, tetapi bagian penting dari kesejahteraan emosional.

Mereka meluangkan waktu, energi, dan perhatian untuk merawat hubungan ini. Bahkan di masa pensiun—ketika banyak hubungan sosial mulai menyempit—mereka tetap memiliki lingkaran pertemanan yang kuat dan suportif.

Persahabatan yang bertahan hingga masa pensiun bukanlah hasil dari keberuntungan semata, melainkan hasil dari kebiasaan, nilai, dan sikap yang dibangun waktu. Tujuh ciri di atas menunjukkan bahwa hubungan yang mendalam membutuhkan kesadaran, usaha, dan kedewasaan emosional.

Di dunia yang sering menekankan pencapaian individu, orang-orang ini mengingatkan kita bahwa koneksi manusia yang tulus adalah salah satu sumber kebahagiaan paling bertahan lama.

Jadi, jika ingin memiliki persahabatan yang tetap hangat hingga usia senja, mungkin pertanyaannya bukan “siapa teman kita?”, melainkan “kita menjadi teman seperti apa?”***
Editor: Novia Tri Astuti
