Orang yang Selalu Merasa Kekurangan Uang Tahun Demi Tahun, Seringkali Menolak untuk Merapikan 8 Area Kehidupan Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Banyak orang merasa hidupnya seperti lingkaran yang berulang: bekerja keras, menerima gaji, lalu entah bagaimana uang itu habis begitu saja.

Tahun demi tahun berlalu, tetapi kondisi finansial tidak banyak berubah. Jika ini terjadi terus-menerus, masalahnya seringkali bukan sekadar jumlah penghasilan—melainkan pola hidup dan cara berpikir yang tidak pernah diperbaiki.

Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan self-sabotage, kebiasaan bawah sadar yang menghambat kemajuan diri sendiri.

Menariknya, banyak orang yang mengalami kesulitan finansial kronis cenderung menolak atau menghindari untuk merapikan beberapa area penting dalam hidup mereka.

Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (3/5), terdapat 8 area kehidupan yang sering diabaikan:

1. Pola Pikir tentang Uang (Money Mindset)

Orang yang terus kekurangan uang sering memiliki keyakinan negatif seperti:

“Uang itu susah didapat”

“Saya memang tidak berbakat kaya”

“Orang kaya itu serakah”

Keyakinan ini tertanam dalam bawah sadar dan memengaruhi keputusan sehari-hari. Akibatnya, mereka tanpa sadar menolak peluang, takut mengambil risiko sehat, atau tidak percaya diri untuk berkembang.