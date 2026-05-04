Orang yang Selalu Merasa Kekurangan Uang Tahun Demi Tahun, Seringkali Menolak untuk Merapikan 8 Area Kehidupan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang kekurangan uang tahun demi tahun./Magnific/opatsuvi
JawaPos.com - Banyak orang merasa hidupnya seperti lingkaran yang berulang: bekerja keras, menerima gaji, lalu entah bagaimana uang itu habis begitu saja.
Tahun demi tahun berlalu, tetapi kondisi finansial tidak banyak berubah. Jika ini terjadi terus-menerus, masalahnya seringkali bukan sekadar jumlah penghasilan—melainkan pola hidup dan cara berpikir yang tidak pernah diperbaiki.
Dalam psikologi, kondisi ini sering dikaitkan dengan self-sabotage, kebiasaan bawah sadar yang menghambat kemajuan diri sendiri.
Menariknya, banyak orang yang mengalami kesulitan finansial kronis cenderung menolak atau menghindari untuk merapikan beberapa area penting dalam hidup mereka.
Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (3/5), terdapat 8 area kehidupan yang sering diabaikan:
1. Pola Pikir tentang Uang (Money Mindset)
Orang yang terus kekurangan uang sering memiliki keyakinan negatif seperti:
“Uang itu susah didapat”
“Saya memang tidak berbakat kaya”
“Orang kaya itu serakah”
Keyakinan ini tertanam dalam bawah sadar dan memengaruhi keputusan sehari-hari. Akibatnya, mereka tanpa sadar menolak peluang, takut mengambil risiko sehat, atau tidak percaya diri untuk berkembang.
Psikologi menyebut ini sebagai limiting beliefs—keyakinan yang membatasi potensi diri.
14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat
Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026
Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis
Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib
18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern
Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara
Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini
12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan
Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari
Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan