Suka Begadang dan Hobi Mengumpat Ternyata Masuk Ciri-ciri Orang dengan Kecerdasan Tinggi

JawaPos.com - Kabar gembira bagi Anda yang sering dianggap "berantakan" oleh orang tua atau lingkungan sekitar. Ternyata, kebiasaan-kebiasaan yang sering dicap buruk sejak kecil justru menjadi indikator bahwa otak Anda bekerja di atas rata-rata. Penelitian terbaru mematahkan anggapan bahwa kecerdasan selalu identik dengan kerapian dan kedisiplinan kaku.



Selama ini, kita tumbuh dengan doktrin bahwa kamar bersih, tutur kata halus, dan tidur tepat waktu adalah kunci kesuksesan. Namun, sains kini memberikan pembelaan bagi Anda yang memiliki meja kerja kacau atau hobi begadang. Hal-hal ini bukan lagi tanda kemalasan, melainkan ciri khas dari individu dengan tingkat intelektual tinggi.



Memiliki gaya hidup yang tidak konvensional ternyata berkaitan erat dengan kemampuan kognitif yang lebih tajam. Para ahli menemukan bahwa kecerdasan muncul dengan cara-cara yang tak terduga dan sering kali menentang aturan sosial yang ada. Jadi, jangan terburu-buru merasa bersalah jika Anda belum membereskan cucian hari ini.



Dilansir dari YourTango, Kamis (30/4), jika Anda merasa terhubung dengan tiga hal berikut, penelitian mengatakan Anda sebenarnya beroperasi pada tingkat kecerdasan yang jauh lebih tinggi.



1. Hobi Mengumpat: Tanda Kosa Kata yang Luas

Seringkali kita dianggap kurang berpendidikan jika sering mengeluarkan kata-kata kasar atau mengumpat. Namun, sebuah penelitian justru menemukan fakta sebaliknya: orang yang sering mengumpat cenderung memiliki pemahaman kosa kata yang lebih luas dan tingkat kepercayaan diri yang lebih tinggi. Mengumpat bukanlah tanda kurangnya kemampuan bahasa, melainkan ekspresi dari kecerdasan linguistik yang aktif.



Individu dengan kecerdasan tinggi cenderung kurang peduli dengan aturan sosial yang dianggap sewenang-wenang atau tidak esensial. Mereka memahami bahwa kata-kata kasar pada dasarnya hanyalah kata-kata, dan tabu di sekitarnya sering kali merupakan konstruksi sosial belaka. Keberanian untuk berbicara apa adanya menunjukkan bahwa Anda nyaman dengan kapasitas intelektual Anda sendiri.



Kemampuan untuk mengumpat secara bebas juga menandakan bahwa Anda tidak merasa perlu membuktikan apa pun dengan cara berbicara yang kaku atau formal seperti buku panduan perusahaan. Fokus Anda adalah pada efektivitas komunikasi dan kejujuran emosional, bukan sekadar basa-basi untuk menyenangkan orang lain.



Oleh karena itu, jika Anda tanpa sengaja mengumpat, itu mungkin bukan sekadar bentuk pemberontakan. Itu adalah tanda bahwa otak Anda mampu memproses intensitas emosi dan bahasa secara bersamaan. Kecerdasan ini memungkinkan Anda melihat melampaui batasan norma demi ekspresi diri yang lebih otentik.



2. Si "Burung Hantu" yang Suka Begadang

Jika Anda sering dicap pemalas karena sulit bangun pagi, sains kini memihak Anda. Tes membuktikan secara ilmiah bahwa orang yang terbiasa begadang menunjukkan kecerdasan yang mengarah pada jabatan bergengsi dan penghasilan lebih tinggi. Kebiasaan tidur larut malam ini ternyata menjadi ciri khas banyak tokoh inovatif di dunia.



Ada sesuatu yang istimewa tentang kesunyian malam yang memungkinkan seseorang untuk mencapai fokus yang lebih dalam. Tanpa gangguan email, panggilan telepon, atau interaksi sosial yang mengganggu alur kerja, otak Anda bisa berpikir lebih tajam dan kreatif. Malam hari menjadi ruang tenang bagi pikiran untuk berkelana tanpa batasan.



Jadwal tidur yang tidak konvensional ini bukanlah sebuah kekurangan karakter atau tanda disiplin yang buruk. Sebaliknya, itu adalah tanda bahwa ritme sirkadian otak Anda bekerja dengan cara yang berbeda, dan sering kali lebih baik dalam hal pemrosesan ide-ide kompleks yang membutuhkan ketenangan total.



Tentu saja, ini adalah kabar baik untuk dibawa ke reuni sekolah saat teman-teman lama mengingat Anda sebagai murid yang selalu mengantuk di kelas pagi. Ternyata, saat orang lain tidur, otak Anda justru sedang berada di puncak performanya untuk menciptakan strategi atau solusi masa depan yang brilian.



3. Kamar atau Meja Kerja yang Berantakan