11 Kebiasaan Unik Orang Jenius yang Diungkap Psikologi sebagai Tanda Kecerdasan Tinggi

JawaPos.com – Orang-orang dengan tingkat kecerdasan luar biasa sering kali memiliki perilaku yang tampak tidak biasa di mata orang kebanyakan.

Berbagai penelitian dalam bidang psikologi mengungkap bahwa perilaku yang dianggap aneh ini justru merupakan cerminan dari cara kerja otak yang sangat canggih.

Banyak kebiasaan yang tampak kontraproduktif ternyata justru menjadi ruang bagi munculnya ide-ide brilian dan pemikiran yang sangat mendalam.

Sosok jenius tidak selalu terlihat rapi, teratur, atau mudah bersosialisasi seperti yang selama ini dibayangkan oleh masyarakat umum.

Dilansir dari laman YourTango pada Rabu (29/4), Berikut adalah sebelas ciri perilaku yang menurut riset ilmiah kerap ditemukan pada individu dengan kapasitas intelektual yang jauh di atas rata-rata.

1. Suka begadang hingga larut malam

Orang dengan kecerdasan tinggi cenderung lebih aktif dan produktif di malam hari dibandingkan di pagi hari.

Sebuah studi dari Imperial College London menemukan bahwa individu yang lebih aktif di malam hari mendapat skor lebih tinggi dalam tes kognitif.

Lingkungan malam yang lebih sunyi dan minim gangguan menciptakan kondisi ideal bagi otak mereka untuk bekerja secara maksimal.