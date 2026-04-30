Orang yang Menjadi Lebih Cantik Secara Fisik Seiring Bertambahnya Usia Biasanya Menunjukkan 8 Kebiasaan Ini Menurut Psikologi

seseorang yang menjadi lebih cantik seiring bertambahnya usia. (Freepik/pressfoto)
JawaPos.com - Banyak orang percaya bahwa kecantikan fisik memudar seiring bertambahnya usia. Namun, dalam kenyataannya, ada orang-orang yang justru terlihat semakin menarik, segar, dan “bercahaya” seiring waktu.
Fenomena ini bukan sekadar soal genetik atau keberuntungan—psikologi menunjukkan bahwa kebiasaan sehari-hari memainkan peran besar dalam bagaimana seseorang “menua secara visual.”
Kecantikan yang bertahan (bahkan meningkat) sering kali adalah hasil dari kombinasi antara kesehatan mental, pola hidup, dan cara seseorang memandang dirinya sendiri.
Dilansir dari Expert Editor, terdapat delapan kebiasaan yang umumnya dimiliki oleh orang-orang yang tampak semakin cantik secara fisik seiring bertambahnya usia.
1. Mereka Mengelola Stres dengan Baik
Stres kronis adalah salah satu faktor terbesar yang mempercepat penuaan. Secara psikologis dan biologis, stres meningkatkan hormon kortisol yang dapat merusak kulit, menyebabkan kerutan lebih cepat, dan membuat wajah terlihat lelah.
Orang yang terlihat semakin menarik biasanya punya cara sehat untuk mengelola stres—entah itu melalui meditasi, olahraga, journaling, atau sekadar tahu kapan harus beristirahat. Wajah yang tenang dan rileks memancarkan daya tarik alami yang sulit ditiru oleh kosmetik apa pun.
2. Mereka Memiliki Pola Pikir Positif
Psikologi positif menunjukkan bahwa cara kita berpikir memengaruhi ekspresi wajah, postur tubuh, dan bahkan energi yang kita pancarkan.
Orang dengan pola pikir optimis cenderung:
Lebih sering tersenyum
Memiliki ekspresi wajah yang terbuka
Tampak lebih hangat dan approachable
Seiring waktu, ekspresi ini menjadi “terpatri” dalam wajah mereka, menciptakan aura kecantikan yang autentik.
3. Mereka Merawat Diri Secara Konsisten (Bukan Ekstrem)
Kecantikan jangka panjang bukan hasil dari usaha instan, melainkan konsistensi. Orang yang menua dengan baik biasanya:
Menjaga pola makan seimbang
Cukup tidur
Merawat kulit secara rutin
Tidak berlebihan dalam penggunaan produk
Dalam psikologi, ini terkait dengan self-respect—mereka menghargai diri sendiri, sehingga merawat tubuh menjadi bagian alami dari kehidupan, bukan kewajiban yang dipaksakan.
4. Mereka Menerima Proses Penuaan
Alih-alih melawan usia secara obsesif, orang-orang ini menerima perubahan sebagai bagian dari kehidupan. Sikap ini menciptakan ketenangan batin yang sangat berpengaruh pada penampilan.
Menariknya, penelitian menunjukkan bahwa penerimaan diri mengurangi kecemasan dan ketegangan wajah. Hasilnya? Mereka terlihat lebih santai, elegan, dan “berkelas.”
5. Mereka Menjaga Hubungan Sosial yang Sehat
Interaksi sosial yang positif berdampak langsung pada kesehatan mental dan fisik. Orang yang memiliki hubungan yang hangat dan suportif cenderung:
Lebih bahagia
Lebih sedikit mengalami stres
Memiliki ekspresi wajah yang lebih hidup
Kehangatan emosional ini sering tercermin dalam mata dan senyuman—dua elemen penting dalam persepsi kecantikan.
6. Mereka Aktif Secara Fisik
Olahraga bukan hanya tentang tubuh, tapi juga tentang wajah dan aura keseluruhan. Aktivitas fisik meningkatkan sirkulasi darah, yang membantu kulit tampak lebih cerah dan sehat.
Selain itu, olahraga juga meningkatkan hormon endorfin—yang membuat seseorang terlihat lebih “hidup” dan energik. Orang yang aktif biasanya memiliki postur tubuh lebih baik, yang secara langsung meningkatkan daya tarik visual.
7. Mereka Percaya Diri (Tanpa Berlebihan)
Kepercayaan diri adalah salah satu faktor paling kuat dalam persepsi kecantikan. Psikologi sosial menunjukkan bahwa orang yang percaya diri sering dianggap lebih menarik, bahkan jika secara objektif penampilan mereka biasa saja.
Ciri kepercayaan diri yang sehat:
Kontak mata yang baik
Cara berbicara yang tenang
Bahasa tubuh terbuka
Seiring bertambahnya usia, kepercayaan diri ini menjadi semakin matang dan stabil—menciptakan daya tarik yang sulit dijelaskan tapi sangat terasa.
8. Mereka Hidup dengan Tujuan
Orang yang memiliki tujuan hidup cenderung memancarkan energi yang berbeda. Mereka terlihat lebih fokus, bersemangat, dan “hidup.”
Dalam psikologi, memiliki makna hidup berkaitan dengan kesejahteraan mental yang lebih tinggi, yang pada akhirnya tercermin dalam:
Ekspresi wajah
Cara berjalan
Cara berinteraksi
Kecantikan mereka bukan hanya fisik, tapi juga berasal dari kedalaman karakter.
Kecantikan yang bertahan lama bukanlah kebetulan. Ia adalah hasil dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten selama bertahun-tahun. Psikologi menunjukkan bahwa bagaimana kita berpikir, merasa, dan menjalani hidup memiliki dampak langsung pada penampilan fisik kita.
