8 Topik Obrolan Ringan yang Membuat Anda Mudah Terlupakan Menurut Psikologi

JawaPos.com - Dalam interaksi sosial, banyak orang percaya bahwa yang penting adalah “mengobrol saja.” Namun, psikologi sosial menunjukkan bahwa apa yang kita bicarakan sangat memengaruhi apakah orang lain akan mengingat kita—atau justru melupakan kita begitu percakapan selesai.



Menjadi mudah dilupakan bukan berarti Anda tidak menarik sebagai pribadi. Sering kali, itu hanya karena topik yang dipilih terlalu dangkal, terlalu umum, atau tidak membangun koneksi emosional.



Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (24/4), terdapat delapan topik obrolan ringan yang sering membuat seseorang tidak meninggalkan kesan berarti.

1. Cuaca yang Terlalu Umum



“Panas banget ya hari ini.”

“Hujan terus akhir-akhir ini.”



Topik cuaca memang aman dan universal, tetapi juga sangat generik. Dalam psikologi, ini disebut sebagai low emotional salience—topik yang tidak memicu emosi atau keterlibatan mendalam.



Akibatnya:



Percakapan terasa datar

Tidak ada keterikatan personal

Mudah dilupakan karena tidak unik 2. Keluhan Sehari-hari yang Klise



Mengeluh tentang macet, kerjaan, atau capek memang relatable, tapi jika terlalu umum, efeknya justru sebaliknya.



Psikologi menunjukkan bahwa otak manusia cenderung:



Mengabaikan informasi yang terlalu sering didengar

Menganggapnya sebagai “noise” sosial



Jika semua orang mengeluh hal yang sama, Anda tidak akan menonjol.



3. Fakta Dangkal Tanpa Cerita



Contoh:



“Aku suka kopi.”

“Aku sering nonton film.”



Tanpa konteks atau cerita, informasi ini tidak cukup kuat untuk disimpan dalam memori orang lain.



Menurut teori episodic memory, manusia lebih mudah mengingat:



Cerita

Pengalaman

Emosi



Bukan sekadar fakta singkat.



4. Small Talk yang Tidak Berkembang



Pertanyaan seperti:



“Kerja di mana?”

“Tinggal di mana?”



Sebenarnya bukan masalah—yang jadi masalah adalah ketika tidak ada follow-up.



Jika percakapan berhenti di permukaan:



Tidak ada kedalaman

Tidak ada koneksi

Tidak ada alasan untuk diingat

5. Membicarakan Hal yang Terlalu Aman



Topik “aman” seperti:



Film populer tanpa opini pribadi

Makanan tanpa preferensi unik



Psikologi menyebut ini sebagai low self-disclosure—kurangnya pembukaan diri.



Tanpa menunjukkan perspektif pribadi:



Anda terdengar netral

Tidak meninggalkan ciri khas

6. Humor yang Terlalu Umum atau Copy-Paste



Mengulang lelucon yang sering didengar:



Meme basi

Joke mainstream



Masalahnya:



Tidak terasa autentik

Tidak menunjukkan kepribadian



Otak manusia lebih mengingat sesuatu yang:



Baru

Tidak terduga

Personal

7. Membicarakan Diri Sendiri Tanpa Koneksi



Berbicara tentang diri sendiri sebenarnya penting, tetapi jika tidak relevan dengan lawan bicara, efeknya negatif.



Contoh:



Cerita panjang tanpa melibatkan orang lain

Tidak memberi ruang respon



Dalam psikologi sosial:



Koneksi terbentuk dari interaksi dua arah

Bukan monolog

8. Percakapan Tanpa Emosi



Topik apa pun bisa jadi menarik—atau membosankan—tergantung bagaimana disampaikan.



Jika Anda berbicara dengan:



Nada datar

Tanpa ekspresi

Tanpa antusiasme



Maka otak lawan bicara akan:



Menganggap percakapan tidak penting

Tidak menyimpannya dalam memori jangka panjang

Kenapa Ini Terjadi? (Penjelasan Psikologis)



Ada beberapa prinsip utama:



1. Efek Distinctiveness



Orang lebih mudah diingat jika mereka berbeda.



2. Emotional Encoding



Informasi yang mengandung emosi lebih kuat tersimpan di memori.



3. Social Connection Bias



Kita mengingat orang yang membuat kita merasakan sesuatu, bukan sekadar berbicara.



Jadi, Apa Solusinya?



Bukan berarti Anda harus menghindari semua topik di atas. Kuncinya adalah:



Tambahkan cerita pribadi

Berikan opini unik

Tanyakan pertanyaan lanjutan

Libatkan emosi



Contoh perubahan sederhana:



“Aku suka kopi.”

“Aku suka kopi karena dulu sering begadang ngerjain sesuatu yang penting buatku.”



Penutup



Menjadi mudah diingat dalam interaksi sosial bukan soal menjadi paling pintar atau paling lucu, tapi soal menciptakan koneksi yang bermakna.



