8 Topik Obrolan Ringan yang Membuat Anda Mudah Terlupakan Menurut Psikologi

seseorang yang mudah terlupakan / Freepik
JawaPos.com - Dalam interaksi sosial, banyak orang percaya bahwa yang penting adalah “mengobrol saja.” Namun, psikologi sosial menunjukkan bahwa apa yang kita bicarakan sangat memengaruhi apakah orang lain akan mengingat kita—atau justru melupakan kita begitu percakapan selesai.
Menjadi mudah dilupakan bukan berarti Anda tidak menarik sebagai pribadi. Sering kali, itu hanya karena topik yang dipilih terlalu dangkal, terlalu umum, atau tidak membangun koneksi emosional.
Dilansir dari Expert Editor pada Jumat (24/4), terdapat delapan topik obrolan ringan yang sering membuat seseorang tidak meninggalkan kesan berarti.
1. Cuaca yang Terlalu Umum
“Panas banget ya hari ini.”
“Hujan terus akhir-akhir ini.”
Topik cuaca memang aman dan universal, tetapi juga sangat generik. Dalam psikologi, ini disebut sebagai low emotional salience—topik yang tidak memicu emosi atau keterlibatan mendalam.
Akibatnya:
Percakapan terasa datar
Tidak ada keterikatan personal
Mudah dilupakan karena tidak unik
2. Keluhan Sehari-hari yang Klise
Mengeluh tentang macet, kerjaan, atau capek memang relatable, tapi jika terlalu umum, efeknya justru sebaliknya.
Psikologi menunjukkan bahwa otak manusia cenderung:
Mengabaikan informasi yang terlalu sering didengar
Menganggapnya sebagai “noise” sosial
Jika semua orang mengeluh hal yang sama, Anda tidak akan menonjol.
3. Fakta Dangkal Tanpa Cerita
Contoh:
“Aku suka kopi.”
“Aku sering nonton film.”
Tanpa konteks atau cerita, informasi ini tidak cukup kuat untuk disimpan dalam memori orang lain.
Menurut teori episodic memory, manusia lebih mudah mengingat:
Cerita
Pengalaman
Emosi
Bukan sekadar fakta singkat.
4. Small Talk yang Tidak Berkembang
Pertanyaan seperti:
“Kerja di mana?”
“Tinggal di mana?”
Sebenarnya bukan masalah—yang jadi masalah adalah ketika tidak ada follow-up.
Jika percakapan berhenti di permukaan:
Tidak ada kedalaman
Tidak ada koneksi
Tidak ada alasan untuk diingat
5. Membicarakan Hal yang Terlalu Aman
Topik “aman” seperti:
Film populer tanpa opini pribadi
Makanan tanpa preferensi unik
Psikologi menyebut ini sebagai low self-disclosure—kurangnya pembukaan diri.
Tanpa menunjukkan perspektif pribadi:
Anda terdengar netral
Tidak meninggalkan ciri khas
6. Humor yang Terlalu Umum atau Copy-Paste
Mengulang lelucon yang sering didengar:
Meme basi
Joke mainstream
Masalahnya:
Tidak terasa autentik
Tidak menunjukkan kepribadian
Otak manusia lebih mengingat sesuatu yang:
Baru
Tidak terduga
Personal
7. Membicarakan Diri Sendiri Tanpa Koneksi
Berbicara tentang diri sendiri sebenarnya penting, tetapi jika tidak relevan dengan lawan bicara, efeknya negatif.
Contoh:
Cerita panjang tanpa melibatkan orang lain
Tidak memberi ruang respon
Dalam psikologi sosial:
Koneksi terbentuk dari interaksi dua arah
Bukan monolog
8. Percakapan Tanpa Emosi
Topik apa pun bisa jadi menarik—atau membosankan—tergantung bagaimana disampaikan.
Jika Anda berbicara dengan:
Nada datar
Tanpa ekspresi
Tanpa antusiasme
Maka otak lawan bicara akan:
Menganggap percakapan tidak penting
Tidak menyimpannya dalam memori jangka panjang
Kenapa Ini Terjadi? (Penjelasan Psikologis)
Ada beberapa prinsip utama:
1. Efek Distinctiveness
Orang lebih mudah diingat jika mereka berbeda.
2. Emotional Encoding
Informasi yang mengandung emosi lebih kuat tersimpan di memori.
3. Social Connection Bias
Kita mengingat orang yang membuat kita merasakan sesuatu, bukan sekadar berbicara.
Jadi, Apa Solusinya?
Bukan berarti Anda harus menghindari semua topik di atas. Kuncinya adalah:
Tambahkan cerita pribadi
Berikan opini unik
Tanyakan pertanyaan lanjutan
Libatkan emosi
Contoh perubahan sederhana:
“Aku suka kopi.”
“Aku suka kopi karena dulu sering begadang ngerjain sesuatu yang penting buatku.”
Penutup
Menjadi mudah diingat dalam interaksi sosial bukan soal menjadi paling pintar atau paling lucu, tapi soal menciptakan koneksi yang bermakna.
