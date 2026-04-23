11 Kebiasaan Unik yang Menarik Banyak Uang dan Rezeki Menurut Psikologi

JawaPos.com – Banyak orang mencari cara serius untuk menarik lebih banyak uang, padahal justru kebiasaan sederhana dan unik yang sering dianggap konyol bisa lebih efektif.

Secara psikologi, cara pandang dan sikap seseorang terhadap rezeki sangat menentukan seberapa besar peluang finansial yang datang menghampiri.

Ketika hubungan dengan uang berubah dari penuh tekanan menjadi menyenangkan, pola pikir pun ikut bergeser secara signifikan.

Kebiasaan-kebiasaan unik ini bekerja bukan karena sihir, melainkan karena secara konsisten melatih otak untuk melihat kelimpahan di mana-mana.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (23/4), berikut sebelas kebiasaan yang mungkin terlihat konyol namun terbukti membuat seseorang jauh lebih mudah menarik rezeki ke dalam hidupnya.

1. Mengucapkan afirmasi uang di depan cermin

Berdiri di depan cermin dan mengucapkan kalimat seperti "uang selalu datang kepadaku" melatih otak untuk aktif mencari peluang.

Pakar psikologi menjelaskan bahwa afirmasi membantu seseorang menghindari sikap menjadi kritikus terburuk bagi dirinya sendiri.

Dengan melihat langsung ke cermin, kata-kata yang diucapkan menjadi lebih sulit diabaikan dan lebih kuat tertanam dalam pikiran.