9 Kebiasaan Orang Pemarah yang Menyembunyikan Amarahnya di Bawah Permukaan, Hati-hati Bisa Meledak!

JawaPos.com - Pernahkah Anda berpikir, "Apakah saya memiliki masalah kemarahan?"Ya? Yah, kamu tidak akan sendirian.

Hampir 1 dari 10 orang Amerika menghadapi berbagai tingkat masalah kemarahan. Kemarahan adalah emosi alami yang dirasakan dan dialami setiap orang.

Hipnoterapis klinis dan pelatih kehidupan spiritual Keya Murthy berkata, "Kemarahan adalah emosi tingkat permukaan yang umum, lebih banyak pada beberapa orang dan lebih sedikit pada orang lain. Ini bukan gangguan mental. Itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Kemarahan muncul dalam bentuk frustrasi, kekecewaan, dan kebencian."

Tapi segalanya menjadi serius ketika Anda kesulitan mengendalikan amarah Anda. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2010 benar-benar membuktikan bahwa masalah kemarahan dapat menyebabkan risiko kesehatan yang signifikan seperti penyakit jantung koroner.

Kemarahan dapat membuat kita mengatakan dan melakukan hal-hal yang biasanya tidak kita lakukan, jadi mempelajari pemicu Anda dan mencari tahu cara mengelolanya dapat sangat membantu.

Tanda-tanda dan gejala yang jelas termasuk lekas marah dan frustrasi, tetapi di bawah ini adalah tanda-tanda lain dari masalah kemarahan yang mungkin tidak terpikirkan oleh banyak orang.

Dilansir dari yourtango pada Rabu (23/4), berikut adalah 9 kebiasaan orang pemarah yang menyembunyikan amarahnya di bawah permukaan:

1. Mereka memiliki respons fight-or-flight terhadap banyak hal