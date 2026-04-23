7 Kebiasaan Langka Orang yang Kepercayaan Dirinya Tidak Goyah Bahkan di Bawah Tekanan Besar, Cocok jadi Pemimpin!

Jika Anda menderita harga diri yang rendah dan membutuhkan dorongan kepercayaan diri yang baik, Anda tidak sendirian. Kita semua pernah ke sana.

Terkadang kita akan merasa seperti bintang rock yang bisa menaklukkan dunia, dan di lain waktu kita merasa sangat sedih dengan diri kita sendiri. Kita sadar betapa pentingnya memiliki kepercayaan diri, tetapi bukan berarti kita akan selalu memilikinya.

Masalahnya, jika kita membiarkan kurangnya kepercayaan diri bertahan dalam hidup kita terlalu lama, itu benar-benar dapat mulai berdampak negatif jangka panjang. Itu dapat menghalangi peluang kita untuk sukses dan bahagia dalam karier, hubungan, dan persahabatan kita, itulah sebabnya mengapa penting untuk menghilangkan pikiran negatif itu sejak awal. B

ukan hanya pikiran kita sendiri yang dapat menyebabkan harga diri rendah. Kata-kata dan tindakan yang ditimpakan kepada kita oleh orang lain dapat memiliki efek pemicu.

Jika seseorang memberi tahu Anda sesuatu yang negatif tentang diri Anda cukup sering, Anda dapat mulai mempercayainya, meskipun itu sama sekali tidak benar.

Bukan hanya orang dewasa juga. Bahkan anak-anak pun bisa mengalami kurang percaya diri akibat bullying dan tekanan media sosial, dan sayangnya, mereka berpotensi membawa harga diri yang rendah itu hingga dewasa.

Bagi Anda yang mungkin ingat film Disney tahun 1994 Raja Singa (saya tahu ini adalah referensi film animasi anak-anak tetapi ikuti saja saya dalam hal ini), ada adegan di mana (spoiler alert) hantu ayah Simba, mendiang Raja Hutan Mufasa, muncul dan memberi tahu putranya, "Ingat siapa kamu".

Pada titik ini dalam film, Simba merasa kasihan pada dirinya sendiri dan telah meninggalkan kebanggaan singa untuk tumbuh dalam persembunyian, dan dia harus diingatkan bahwa dia masih seorang pangeran dan perlu mengingat bahwa apa pun yang terjadi, itu tidak akan pernah berubah.