8 Dampak Doomscrolling terhadap Kualitas Tidur dan Kesehatan Mental, Kebiasaan Sepele yang Diam-Diam Berbahaya

JawaPos.com – Kebiasaan menggulir media sosial tanpa henti, terutama saat malam hari, kini semakin umum terjadi. Fenomena ini dikenal dengan istilah doomscrolling, yakni aktivitas terus-menerus membaca berita atau konten negatif di internet.

Sekilas terlihat seperti mencari informasi biasa, namun tanpa disadari, doomscrolling dapat memberikan dampak serius bagi kesehatan mental dan fisik. Terlebih jika dilakukan menjelang waktu tidur, kebiasaan ini dapat mengganggu ritme tubuh dan kualitas istirahat.

Melansir dari platform kesehatan Hello Sehat dan Rumah Sakit Pusat Pertamina, paparan informasi negatif secara terus-menerus dapat memicu stres, kecemasan, hingga gangguan tidur. Berikut dampak nyata doomscrolling yang sering kali tidak disadari.

1. Meningkatkan Stres secara Signifikan

Doomscrolling membuat otak terus dibanjiri informasi negatif, mulai dari berita bencana hingga konflik sosial. Kondisi ini memicu peningkatan hormon stres seperti kortisol.

Akibatnya, tubuh berada dalam kondisi siaga berlebihan atau hyperarousal, meski sebenarnya tidak ada ancaman langsung. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat membuat seseorang lebih mudah cemas dan sulit rileks.

2. Memperburuk Gangguan Mental

Bagi individu yang sudah memiliki masalah kesehatan mental, doomscrolling dapat memperparah kondisi tersebut. Beberapa studi menunjukkan kaitannya dengan peningkatan risiko depresi, kecemasan, hingga gangguan seperti gangguan obsesif kompulsif (OCD) dan gangguan stres pascatrauma (PTSD).

Paparan konten negatif yang berulang membuat pikiran terjebak dalam siklus overthinking yang sulit dihentikan.