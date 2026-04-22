Meski Sebenarnya Orang Baik, Ini 4 Perilaku yang Memberi Kesan Aneh saat Pertama Kali Bertemu

Pernahkah kamu merasa sudah berusaha bersikap ramah, tapi orang baru justru memberikan reaksi aneh yang terasa dingin atau canggung?

Kadang-kadang, niat baik tidak tersampaikan dengan benar karena ada kebiasaan bawah sadar yang diterima berbeda oleh orang lain.

Kesan pertama memang tidak semata-mata menentukan segalanya, tapi memahami bagaimana perilaku akan memengaruhi pandangan orang lain sehingga sangat membantu dalam bersosialisasi.

Dilansir dari Your Tango, berikut ini beberapa perilaku yang sering dilakukan orang baik namun justru dianggap aneh pada saat pertemuan pertama.

1. Cenderung Over-sharing

Sering kali karena ingin cepat akrab, justru malah menceritakan masalah pribadi atau rahasia hidup kepada orang yang baru dikenal.

Padahal, bagi orang lain, ini bisa terasa sangat intens dan membuat mereka merasa tidak nyaman karena belum ada fondasi kepercayaan yang kuat.

Perilaku ini biasanya muncul karena sikap jujur dan terbuka, tapi di mata orang yang baru saja kenal, bisa terlihat seperti kurangnya batasan diri.