11 Kebiasaan yang Tanpa Sadar Membuat Orang Baik Terlihat Kurang Menyenangkan di Pertemuan Pertama

JawaPos.Com - Kesan pertama sering terbentuk dalam waktu singkat. Cara berbicara, bahasa tubuh, hingga respons kecil bisa langsung memengaruhi bagaimana seseorang dinilai.

Dalam situasi ini, niat baik tidak selalu terlihat jelas. Seseorang bisa memiliki hati yang tulus, tetapi tetap dianggap kurang menyenangkan hanya karena kebiasaan yang tampak sederhana.

Hal ini sering terjadi tanpa disadari. Kebiasaan yang terasa wajar bagi diri sendiri bisa ditafsirkan berbeda oleh orang lain.

Akibatnya, muncul kesalahpahaman yang sebenarnya tidak perlu. Bukan karena sifat buruk, melainkan karena cara penyampaian yang kurang tepat.

Memahami kebiasaan ini bukan untuk mengubah jati diri, tetapi untuk menyadari bagaimana tindakan kecil bisa memengaruhi persepsi.

Dilansir dari Yourtango, inilah sebelas kebiasaan yang tanpa disadari membuat orang baik terlihat kurang menyenangkan di pertemuan pertama.

1. Terlalu Pendiam Sehingga Terlihat Tidak Tertarik

Diam sering dipilih untuk menjaga kenyamanan. Namun dalam pertemuan pertama, sikap terlalu diam bisa disalahartikan sebagai kurang tertarik atau tidak peduli.

Padahal, banyak orang diam karena sedang mengamati atau mencari waktu yang tepat untuk berbicara. Sayangnya, orang lain tidak selalu memahami alasan tersebut.

Mereka hanya melihat kurangnya respons sebagai tanda ketidaktertarikan.

2. Menghindari Kontak Mata karena Gugup

Rasa gugup bisa membuat seseorang menghindari kontak mata. Ini adalah reaksi yang wajar, tetapi sering ditafsirkan sebagai kurang percaya diri atau bahkan tidak jujur.

Kontak mata membantu membangun koneksi. Ketika hal ini tidak terjadi, komunikasi terasa kurang hangat.