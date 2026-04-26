Irfan Ferdiansyah
Minggu, 26 April 2026 | 17.46 WIB

Orang yang Benar-benar Baik Hati tetapi Tidak Memiliki Teman dan Keluarga Dekat, Biasanya Mengalami Kesulitan dengan 7 Hal Ini Menurut Psikologi

seseorang yang tidak memiliki teman dan keluarga dekat. (Freepik/stockking)

 

JawaPos.com - Di mata banyak orang, kebaikan hati adalah kualitas yang otomatis membawa hubungan yang hangat dan penuh dukungan. Kita sering membayangkan bahwa orang yang tulus, empatik, dan suka membantu pasti dikelilingi oleh teman serta keluarga yang dekat.

Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Ada sebagian orang yang benar-benar baik hati—bahkan sangat peduli terhadap orang lain—tetapi hidup dalam kesendirian tanpa hubungan dekat yang berarti. Bukan karena mereka tidak layak dicintai, melainkan karena berbagai faktor psikologis, pengalaman hidup, dan pola perilaku tertentu.

Dilansir dari Expert Editor, menurut psikologi, kondisi ini dapat menimbulkan sejumlah kesulitan emosional dan sosial yang tidak terlihat dari luar. Berikut adalah tujuh hal yang sering mereka alami.

1. Kesulitan Merasa Dipahami

Orang yang baik hati cenderung menjadi pendengar yang hebat. Mereka terbiasa memahami orang lain, tetapi jarang mendapatkan hal yang sama sebagai balasan.

Ketika tidak memiliki teman atau keluarga dekat, mereka sering merasa:

Tidak ada yang benar-benar mengerti mereka
Emosi mereka tidak tersalurkan
Pikiran mereka terpendam terlalu lama

Dalam psikologi, kebutuhan untuk “dipahami” merupakan bagian penting dari kesejahteraan emosional. Tanpa itu, seseorang bisa merasa terisolasi meskipun secara sosial tetap berinteraksi.

2. Terlalu Mandiri Secara Emosional

Karena tidak terbiasa bergantung pada orang lain, mereka belajar untuk:

Menyelesaikan masalah sendiri
Menahan emosi sendiri
Tidak meminta bantuan

Sekilas ini terlihat seperti kekuatan, tetapi dalam jangka panjang bisa menjadi beban.

Psikologi menunjukkan bahwa manusia secara alami adalah makhluk sosial. Terlalu mandiri secara emosional sering kali merupakan mekanisme bertahan, bukan pilihan sehat.

3. Sulit Mempercayai Orang Lain

Banyak dari mereka pernah:

Dikecewakan
Diabaikan
Tidak dihargai

Akibatnya, mereka menjadi sangat berhati-hati dalam membangun hubungan baru.

Walaupun tetap baik dan ramah, mereka sering:

Menjaga jarak emosional
Tidak membuka diri sepenuhnya
Takut disakiti lagi

Hal ini menciptakan paradoks: mereka ingin dekat dengan orang lain, tetapi juga takut kedekatan itu sendiri.

4. Memberi Lebih Banyak daripada yang Diterima

Orang yang baik hati sering memberi tanpa pamrih. Namun tanpa jaringan sosial yang sehat, mereka bisa terjebak dalam pola:

Selalu membantu orang lain
Jarang menerima bantuan
Tidak tahu bagaimana meminta dukungan

Dalam psikologi hubungan, ketidakseimbangan ini dapat menyebabkan kelelahan emosional (emotional exhaustion).

Mereka mungkin terlihat kuat, tetapi sebenarnya merasa kosong di dalam.

5. Merasa Tidak Menjadi Prioritas bagi Siapa Pun

Salah satu perasaan paling menyakitkan adalah menyadari bahwa:

Tidak ada yang “secara khusus” memikirkan mereka
Tidak ada tempat pulang secara emosional
Tidak ada hubungan yang benar-benar dekat

Ini bukan soal jumlah kenalan, tetapi kedalaman hubungan.

Psikologi menyebut ini sebagai “lack of belongingness”, yaitu kurangnya rasa memiliki—yang sangat penting bagi kesehatan mental.

6. Rentan terhadap Overthinking

Tanpa tempat untuk berbagi, pikiran mereka sering berputar sendiri.

Mereka bisa:

Mengulang percakapan di kepala
Meragukan diri sendiri
Menganalisis situasi secara berlebihan

Karena tidak ada orang dekat untuk memberi perspektif, pikiran mereka menjadi “ruang gema” yang memperkuat kecemasan.

7. Kesulitan Membangun Hubungan Baru

Ironisnya, meskipun mereka baik hati, membangun hubungan baru terasa sulit karena:

Takut ditolak
Tidak percaya diri secara sosial
Tidak terbiasa membuka diri

Kadang mereka juga terlalu cepat memberi, sehingga hubungan terasa tidak seimbang sejak awal.

Psikologi menunjukkan bahwa hubungan sehat membutuhkan:

Batasan (boundaries)
Keterbukaan bertahap
Timbal balik

Tanpa itu, hubungan sulit berkembang secara alami.

Menjadi orang baik hati tidak selalu berarti hidup dikelilingi oleh orang-orang yang dekat. Dalam beberapa kasus, justru mereka yang paling tulus adalah yang paling sering merasa sendiri.

Namun penting untuk dipahami:
kesendirian ini bukan identitas permanen.

Dengan kesadaran diri, pembelajaran tentang batasan, serta keberanian untuk membuka diri secara perlahan, hubungan yang sehat tetap bisa dibangun.

Kebaikan hati adalah kekuatan—tetapi agar tidak menjadi beban, ia perlu diimbangi dengan kemampuan menerima, bukan hanya memberi.***
