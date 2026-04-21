Orang yang Tidak Pernah Kehabisan Topik Obrolan Punya 7 Ciri Unik Ini

JawaPos.com - Beberapa orang tampaknya dapat mengubah percakapan biasa menjadi sesuatu yang menarik.

Mereka adalah orang-orang yang selalu memiliki cerita, wawasan, atau perspektif yang membuat lawan bicara tertarik dan benar-benar ingin mendengar lebih banyak.

Nah para pembicara yang memikat ini punya ciri-ciri unik tertentu, seperti dilansir geediting.

1. Mereka ingin tahu tentang segala hal

Orang yang tidak pernah kehabisan topik obrolan adalah orang yang sangat ingin tahu.

Mereka tidak hanya menerima sesuatu begitu saja. Mereka menggali lebih dalam, mengajukan pertanyaan, dan benar-benar ingin memahami bagaimana sesuatu bekerja.

Rasa ingin tahu ini menjadi kekuatan super dalam percakapan.

2. Mereka membaca dengan rakus dan luas

Orang-orang yang tak pernah kehabisan topik obrolan hampir selalu gemar membaca.