4 Zodiak yang Menerima Pasangan Apa Adanya, Tidak Pernah Protes dengan Perilaku Kekasih

JawaPos.com - Beberapa zodiak akan menceritakan masalah hubungan mereka ke seluruh dunia.

Biasanya mereka akan memilih curhat melalui postingan atau menggosip dengan teman satu circlenya.

Namun, ada juga zodiak yang tertutup soal hubungan percintaannya. Mereka tidak akan mengumbar masalah hubungan di depan publik.

Berikut adalah daftar zodiak yang menerima pasangan apa adanya, dan tidak pernah menyalahkan perilaku pasangannya.

Taurus

Taurus merasa tidak sopan membicarakan pasangannya secara negatif. Mereka tidak mengeluhkan pasangannya di depan umum. Mereka memilih jalan yang lebih dewasa.

Saat taurus terlibat masalah didalam hubungan, teman-teman mereka mungkin tidak akan pernah mengetahuinya. Mereka lebih menghargai hubungan asmaranya, sehingga tidak pernah mengatakan aib pasangannya.

Libra

Libra akan selalu melihat hal baik pada pasangannya. Mereka hanya akan mengatakan hal-hal positif tentang pasangannya. Keluhan kecil yang mereka miliki tidak layak dibagikan pada orang lain, karena terlalu sepele.

Libra tidak akan pernah berada di dalam hubungan yang dibangun atas kebohongan, sehingga mereka sangat berhati-hati dalam berbicara tentang pasangannya.

Scorpio

Meskipun scorpio dikenal pendendam, mereka hanya akan mengatakan hal buruk soal pasangan saat hubungan benar-benar berakhir.