11 Perilaku yang Hanya Ditemukan pada Suami yang Bahagia Menikah, Anda Termasuk?

JawaPos.com - Ada berbagai macam perilaku dan kualitas yang membentuk kemitraan yang baik, yang semuanya berbeda tergantung pada orang dan keadaan.

Dari seorang suami yang bersedia dipengaruhi oleh pasangannya hingga memprioritaskan waktu berkualitas selama musim-musim kehidupan duniawi, prioritas tertentu membuat semua perbedaan bagi kesejahteraan dan kebahagiaan pasangan.

Namun, pada tataran individu, ada juga perilaku yang hanya ditemukan pada suami yang bahagia menikah. Mereka menciptakan kebahagiaan dari kehadiran dan bersandar pada bagian-bagian sulit dalam pernikahan, dan upaya itulah yang benar-benar mengubah hubungan menjadi lebih baik.

Dilansir dari yourtango pada Senin (20/4), berikut 11 perilaku yang hanya ditemukan pada suami yang bahagia menikah

1. Mereka tidak membuat keputusan sendiri

Membuat keputusan bersama dapat menjadi sumber keintiman bagi orang-orang dalam hubungan jangka panjang yang bahagia. Kami merasa paling didengar dan dihargai ketika pasangan kami mencari kami dan hanya mempertimbangkan kesejahteraan kami, meskipun itu untuk hal terkecil.

Sekalipun itu hanya percakapan logistik yang tidak serta merta mengubah kehidupan pasangannya atau memengaruhi mereka secara langsung, suami yang baik dan bahagia tetap berusaha keras untuk meminta nasihat dan mencari pendapat mereka.

Mereka menghargainya, bukan hanya karena mereka menjalin hubungan, tetapi karena dia menghormati mereka sebagai pribadi.

2. Mereka menciptakan ruang yang aman untuk semua percakapan